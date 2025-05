Mitsubishi Lancer, la metamorfosi dolorosa della regina dei rally

Un cambio di rotta storico è in arrivo per la Mitsubishi Lancer, che si prepara a voltare pagina e a riscrivere completamente la propria identità. La celebre berlina giapponese, che ha fatto sognare generazioni di appassionati grazie al suo DNA da rally, si trasformerà entro il 2027 in un SUV elettrico compatto.

Un’evoluzione (decisamente) netta, che sancisce l’addio definitivo alle motorizzazioni termiche e alla sportività estrema che l’hanno resa un’icona degli anni d’oro del motorsport nella sua iterazione “EVO”. Il nuovo modello adotterà un’architettura rialzata e un design contemporaneo, mantenendo però una certa eleganza nelle proporzioni.

Sotto il cofano, la nuova Lancer troverà spazio un singolo motore elettrico con trazione anteriore. Il vero punto di forza sarà però l’autonomia che dovrebbe raggiungere fino a 500 km con una singola ricarica, un dato che pone la futura Lancer tra le opzioni più competitive nel panorama dei veicoli a batteria.

Il debutto commerciale è fissato per fine 2026, con le prime unità consegnate a partire dal 2027. Il prezzo di partenza supererà i 35.000 euro, posizionando il veicolo in una fascia media-alta, giustificata da contenuti tecnologici e performance energetiche all’avanguardia.

Questa metamorfosi prevista per la Lancer riflette una strategia chiara da parte di Mitsubishi, già impegnata in un piano di elettrificazione progressiva che ha visto recentemente il lancio della Colt Full Hybrid anche sul mercato italiano.

La prossima Lancer SUV si inserisce perfettamente in un trend globale che predilige crossover elettrici, versatili e sostenibili, al posto delle tradizionali berline. Tuttavia, la svolta green non è esente da rischi. Il passaggio da sportiva ad alte prestazioni a crossover urbano, infatti, potrebbe deludere gli irriducibili fan della vecchia generazione. D’altro canto, Mitsubishi punta a conquistare un nuovo pubblico composto da giovani conducenti, più sensibili ai temi ambientali e attratti dalle tecnologie pulite.

La sfida sarà quindi duplice. Con la Lancer rinnovata servirà preservare il prestigio di un nome leggendario e, al contempo, rimanere competitivi in un mercato in rapida trasformazione. Se il nuovo SUV elettrico saprà bilanciare design, efficienza e innovazione, la scommessa di Mitsubishi potrebbe rivelarsi vincente.