Mercedes si prepara a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l’auto, sviluppando una nuova generazione di sistemi di sterzo elettronico noti come steer-by-wire. Il debutto di questa tecnologia, attesa entro il 2026, sarà accompagnato da un volante inedito, ispirato al giogo aeronautico, già visto su modelli innovativi come il Tesla Cybertruck.

Abbandonando il tradizionale collegamento meccanico tra volante e asse anteriore, il sistema steer-by-wire funziona tramite segnali elettronici, offrendo una risposta più rapida e configurabile in base alle esigenze del conducente. Mercedes si unisce così a un gruppo sempre più ampio di produttori, tra cui General Motors, Lexus, Geely e Toyota, che hanno già abbracciato questa tecnologia.

Nonostante non sia ancora stato confermato quale sarà il primo veicolo Mercedes a montare il nuovo sterzo elettronico, un prototipo camuffato della EQS restyling ha fatto capolino recentemente, facendo ipotizzare un debutto imminente su questa berlina di punta. A seguire, potrebbe essere coinvolta anche la nuova generazione della Classe S, oltre ai futuri modelli a combustione.

Secondo quanto dichiarato da Mercedes, il volante a giogo offre maggiore visibilità del quadro strumenti digitale, facilita l’accesso a bordo e migliora l’esperienza complessiva nei contesti urbani. Il sistema promette anche una manovrabilità più precisa e parcheggi semplificati, senza che il conducente debba riposizionare il volante.

Nonostante l’innovazione, il design a giogo ha già sollevato numerose critiche. Operazioni quotidiane come curve strette e manovre a bassa velocità risultano meno intuitive, e molti utenti ritengono il sistema più estetico che realmente funzionale. Un cambiamento radicale che rischia di compromettere la comodità d’uso per favorire l’effetto “wow”. Per garantire la massima affidabilità, il sistema steer-by-wire di Mercedes è stato testato per oltre un milione di chilometri, sia su banchi prova sia in condizioni reali di traffico.

Per Markus Schafer, CTO di Mercedes, questa tecnologia rappresenta un passo cruciale verso l’era della mobilità autonoma. Abbinata al sistema di guida automatizzata SAE Livello 3, lo steer-by-wire consentirà esperienze di intrattenimento a bordo più immersive, trasformando l’abitacolo in un vero “salotto” multimediale.