Mercedes lavora al nuovo SUV elettrico da 1.000 CV: eccolo in azione

Mercedes-AMG sta portando avanti i test del suo primo SUV elettrico sviluppato interamente in autonomia, un modello pensato per competere direttamente con rivali come la Lotus Eletre R e la futura Porsche Cayenne elettrica. Il debutto ufficiale è atteso nelle prossime settimane, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il 2027.

Mercedes-AMG accelera i test del nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni

Conosciuto al momento come GT Electric SUV, il modello sarà basato sulla nuova piattaforma AMG.EA, la stessa che verrà utilizzata nel 2026 per la versione stradale della berlina Vision AMG. Il telaio sfrutterà un’architettura da 800V e potrà ospitare configurazioni a due o tre motori elettrici assiali sviluppati da Yasa, azienda britannica controllata da Mercedes. Ogni unità può erogare fino a 480 CV e 800 Nm, contribuendo a superare facilmente il muro dei 1.000 CV. Tra i riferimenti prestazionali c’è la Eletre R da 906 CV, che AMG punta a battere.

Il SUV sarà progettato principalmente per l’uso stradale, ma disporrà anche di altezza da terra regolabile, utile per il fuoristrada. Il design si ispira alla gemella berlina con elementi distintivi come la griglia rivisitata, fari con grafica a stella e fiancate muscolose. A differenza di altri modelli AMG disponibili anche in versione coupé, il nuovo SUV elettrico sarà venduto esclusivamente nella variante standard, con un posteriore dalla linea verticale pensato per ottimizzare il volume del bagagliaio.

L’abitacolo sarà caratterizzato da una plancia dal design inedito, nuovi display digitali e il sistema operativo AMG.OS. Secondo l’amministratore delegato Michael Schiebe, “i SUV sono da anni tra i modelli più richiesti dai nostri clienti, ed è naturale offrire una versione ad alte prestazioni anche nell’era elettrica”.

AMG non ha ancora svelato i dettagli sulla batteria, ma fonti interne parlano di una nuova chimica in grado di offrire maggiore efficienza e autonomia rispetto alle attuali NMC. Si lavorerà anche su una gestione termica avanzata con raffreddamento a liquido, per consentire ricariche più rapide.

La nuova vettura adotterà anche sospensioni attive Active Ride Control, già viste su modelli come SL e G-Class. Questo sistema elimina le barre antirollio tradizionali e utilizza pompe idrauliche per ogni ruota, migliorando comfort e dinamica. Inoltre, l’altezza da terra si abbasserà automaticamente alle alte velocità per favorire l’efficienza aerodinamica. La produzione del SUV AMG avverrà nello stabilimento Mercedes di Sindelfingen, accanto alla futura berlina elettrica AMG.