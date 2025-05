Mercedes: il debutto della “baby” Classe G è più vicino del previsto?

Apprezzata per le sue straordinarie capacità fuoristradistiche, la Mercedes Classe G è da tempo un’icona del mondo 4×4, ma anche un sogno proibito per molti a causa del prezzo di circa 150.000 euro (nella versione entry level). Ora, però, il marchio tedesco sembra intenzionato a rendere il mito più accessibile con una nuova “baby” Classe G 100% elettrica, compatta e decisamente meno costosa.

La “baby” Classe G elettrica è in arrivo: Mercedes prepara un fuoristrada compatto per il 2027

Il segmento dei piccoli 4×4 è in forte crescita, come dimostrano i successi di modelli come il Suzuki Jimny. Tuttavia, nel settore premium l’offerta resta ancora limitata, dominata da veicoli di grandi dimensioni e prezzi elevatissimi. Mercedes punta a colmare questo vuoto con un modello più accessibile, mantenendo comunque lo spirito robusto e iconico della Classe G.

Secondo le ultime indiscrezioni, la “baby” Classe G dovrebbe debuttare nel 2027, anche se potrebbe esserci un leggero anticipo, e sarà costruita sulla piattaforma MB.EA, la stessa utilizzata per altri modelli elettrici del marchio come GLC ed EQC. Dotata di un’architettura a 800 volt, la nuova compatta Mercedes offrirà ricarica ultra-rapida e un’autonomia che potrebbe arrivare fino a circa 700 chilometri con una singola carica.

Il design resterà fedele alla tradizione e presenterà forme squadrate e un family feeling riconoscibile con la Classe G originale. Non mancheranno soluzioni tecniche dedicate al fuoristrada, grazie alla trazione integrale e a un innovativo sistema elettrico capace di simulare il funzionamento di un differenziale, distribuendo la coppia in modo ottimale su ciascuna ruota.

Il prezzo? Le prime stime parlano di una cifra attorno agli 80.000 euro: una cifra comunque elevata, ma nettamente più abbordabile rispetto alla sorella maggiore.