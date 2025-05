Mercedes CLA Station Wagon, in arrivo anche la familiare ibrida ed elettrica

La nuova generazione della Mercedes CLA ha debuttato ufficialmente nel marzo 2025 nella sua configurazione 100% elettrica. Ma il rinnovamento della gamma è solo all’inizio. Nei prossimi mesi infatti arriverà anche la versione Mild Hybrid con motore termico, ampliando ulteriormente l’offerta. Entro la fine dell’anno, inoltre, il marchio di Stoccarda introdurrà la variante station wagon, che si distinguerà per il design ispirato al mondo delle classicvhe Shooting Brake, con linee eleganti e un posteriore slanciato.

Advertisement

Anche questa configurazione sarà disponibile in doppia motorizzazione, completamente elettrica e ibrida leggera. Il prototipo camuffato della versione Mild Hybrid è stato recentemente immortalato durante una sessione di test ad alta velocità sul leggendario circuito del Nurburgring. Nonostante il leggero mascheramento, le forme della nuova CLA station wagon sono ormai note.

Advertisement

La parte frontale di questa CLA shooting brake ricalca quella della berlina, con i tipici gruppi ottici a LED dalla firma luminosa a stella, ormai un tratto distintivo del design Mercedes. Il tetto allungato e discendente termina con un piccolo spoiler integrato, mentre al posteriore spiccano fanali affilati con l’ormai familiare firma luminosa. La griglia anteriore aperta conferma la presenza di un propulsore termico, confermando che si tratta della versione ibrida.

Gli interni, non ancora svelati, ricalcheranno quelli della CLA berlina: strumentazione digitale da 10,25 pollici, infotainment centrale da 14,6 pollici e, tra gli optional, anche un display da 14″ per il passeggero. Particolarmente atteso è il dato relativo alla capacità del bagagliaio, considerando la natura station della vettura: la berlina offre 405 litri, ma la Shooting Brake promette di fare meglio.

Sul fronte tecnico, la versione elettrica dovrebbe replicare le motorizzazioni già viste sulla berlina, con le varianti CLA 250+ (270 CV e 335 Nm) e CLA 350 4MATIC (350 CV e 515 Nm). In entrambi i casi la batteria è da 85 kWh, con autonomia stimata fino a 792 km secondo il ciclo WLTP. Per la versione Mild Hybrid, sotto il cofano troveremo il nuovo 1.5 turbo a quattro cilindri, proposto in tagli da 100, 120 o 140 kW, accoppiato a una trasmissione automatica doppia frizione a 8 rapporti (8F-eDCT).

Advertisement

Il prezzo è ancora top secret, ma considerando che la CLA elettrica berlina parte in Italia da 56.665 euro, ci si aspetta che la station wagon abbia un listino leggermente superiore.