Mercedes CLA AMG: svelate foto spia della nuova elettrica sportiva

La nuova Mercedes CLA EV ha fatto il suo debutto ufficiale da poco, ma la versione AMG è già in fase avanzata. Con l’approssimarsi del debutto, il camuffamento si sta progressivamente riducendo, lasciando intravedere sempre più dettagli del modello ad alte prestazioni.

Mercedes CLA AMG EV: in arrivo la variante ad alte prestazioni da oltre 500 CV

Per quanto riguarda il frontale, la CLA AMG elettrica sfoggia un paraurti ridisegnato con grandi prese d’aria laterali e una nuova apertura centrale a motivo reticolare. Il tutto si completa con una griglia chiusa e gruppi ottici dalla forma a stella, mentre lungo le fiancate spiccano minigonne più sportive e cerchi in lega leggera, equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport e supportati da un impianto frenante potenziato con pinze rosse. Non manca un badge AMG dedicato sui parafanghi anteriori.

Al posteriore, a un primo sguardo, i cambiamenti sembrano minimi, ma si notano uno spoiler attivo e un paraurti rivisitato, con ogni probabilità abbinato a un nuovo diffusore, per marcare ulteriormente la differenza rispetto alla versione standard.

Per quanto riguarda gli interni, questi dovrebbero puntare sul minimalismo, arricchiti da un volante sportivo e finiture AMG. A livello tecnologico, sono attesi un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un sistema di infotainment centrale da 14 pollici e un display aggiuntivo da 14 pollici per il passeggero anteriore.

Sul fronte tecnico, Mercedes non ha ancora rilasciato molti dettagli. Tuttavia, secondo le indiscrezioni la sportiva sarà dotata di tre motori elettrici a flusso assiale, sviluppati da Yasa, capaci di erogare oltre 500 CV. Una potenza che posizionerebbe la CLA AMG elettrica direttamente in concorrenza con la Tesla Model 3 Performance, forte di 510 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima di circa 262 km/h.

Infine, si vocifera che la versione AMG adotterà un pacco batterie specifico e introdurrà una “Modalità V8”, capace di riprodurre artificialmente il rombo di un motore V8, per soddisfare anche i nostalgici del sound del motore termico.