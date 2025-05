Mercedes CLA 45 AMG, come sarà la nuova elettrica ad alte prestazioni

Dopo il debutto della nuova Mercedes CLA in versione 100% elettrica, la casa di Stoccarda si prepara ad ampliare la gamma con varianti ad alte prestazioni firmate AMG, pronte a ridefinire il concetto di sportività a zero emissioni.

Al vertice della famiglia CLA spiccherà la futura CLA 45 AMG, destinata a diventare il modello più potente e prestazionale dell’intera serie. Anche se ancora avvolta dal riserbo, grazie alle prime foto paparazzate circolate sul web sono iniziate di conseguenza a girare i render i ai prototipi avvistati nei pressi della sede AMG di Affalterbach.

Le immagini mostrano una silhouette muscolosa, coerente con il DNA sportivo del brand tedesco. Tra i dettagli più evidenti troviamo passaruota scolpiti, cerchi in lega da 19 pollici, spoiler posteriore attivo e paraurti dal design aggressivo. Anche l’iconica griglia panamericana è presente, sebbene reinterpretata in chiave aerodinamica con un pannello chiuso nero lucido. Al posteriore, le indiscrezioni parlano di un’ala retrattile a gestione elettronica, utile sia in fase di accelerazione che in frenata, dove potrebbe fungere da freno aerodinamico per migliorare la stabilità alle alte velocità.

Dal punto di vista tecnico, per CLA 45 AMG si vocifera l’adozione di un doppio motore elettrico a flusso assiale, in grado di sviluppare una potenza combinata attorno ai 550 cavalli, con trazione integrale intelligente. In condizioni standard, la vettura privilegerà l’asse anteriore per ottimizzare i consumi, ma potrà sfruttare l’intera potenza istantaneamente quando richiesto. L’autonomia dovrebbe essere garantita da un pacco batterie da 85 kWh, anche se potrebbe ridursi rispetto ai circa 790 km delle versioni più efficienti a causa delle maggiori prestazioni.

Per gli interni, si prevede la conferma della plancia con triplo display già vista sulla CLA standard, ma arricchita da grafiche esclusive, modalità di guida sportive e finiture di fascia alta per sottolineare l’anima AMG.

Il lancio commerciale della CLA elettrica è previsto per la seconda metà del 2025, mentre la versione CLA 45 AMG potrebbe debuttare entro fine anno o nei primi mesi del 2026. I prezzi saranno probabilmente superiori ai 67.000 euro della versione 350 Premium Plus, posizionandosi nella fascia alta del mercato elettrico sportivo.