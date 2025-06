Mercedes-AMG: presto il debutto della nuova hypercar elettrica da oltre 1.400 CV

Mercedes-AMG ha anticipato la sua nuova hypercar elettrica con due immagini teaser, in vista della presentazione ufficiale prevista per la prossima settimana. Il prototipo, ispirato alla storica C111 ma reinterpretato in chiave moderna, si propone come punto di riferimento del segmento dove anche i gruppi cinesi stanno guadagnando terreno. Nonostante i dettagli completi non siano ancora stati svelati, il concept punta chiaramente a riaffermare la supremazia del marchio di Affalterbach nell’ambito delle EV da sogno.

Advertisement

Mercedes-AMG: l’hypercar ispirata alla C111 si prepara al debutto

Alla base del progetto c’è la nuova piattaforma elettrica AMG.EA, sviluppata per ospitare veicoli ad alte prestazioni a zero emissioni. Il powertrain sarà composto da tre motori elettrici a flusso assiale, ciascuno dal peso inferiore ai 25 kg ma capace di erogare ben 476 CV. Insieme, raggiungono una potenza combinata superiore ai 1.400 CV. Per quanto riguarda le prestazioni, parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 5, per una velocità massima che supera i 320 km/h.

Advertisement

La batteria da 100 kWh utilizzerà celle con anodi di silicio ad alta densità energetica, promettendo un’autonomia di oltre 600 km. Questa tecnologia, inizialmente prevista per modelli come l’erede della Taycan, potrebbe debuttare proprio su questa biposto estrema.

Per quanto riguarda il design, la nuova hypercar del marchio si distingue per una marcata attenzione all’aerodinamica attiva. Il posteriore, privo di lunotto, sarà dotato di una telecamera retrovisiva, mentre le portiere adotteranno l’apertura ad ali di gabbiano.

All’interno, Mercedes-AMG ha scelto di rinunciare a grandi schermi e tecnologie come la guida autonoma, puntando tutto sulle sensazioni di guida più autentiche. Non resta che attendere il debutto ufficiale per scoprire tutti i dettagli di questo modello estremo.