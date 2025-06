Mercedes-AMG GLC elettrica: il SUV sportivo da 660 CV e 800 km di autonomia atteso per il 2027

Mercedes si prepara a lanciare una nuova generazione di veicoli elettrici e punta molto in alto. Il primo modello a inaugurare questa nuova fase sarà la versione elettrica della GLC, uno dei SUV di punta della casa tedesca, che mira a diventare un riferimento nel segmento premium a zero emissioni. La presentazione ufficiale è già in programma, ma per la variante più sportiva, firmata AMG, sarà necessario attendere ancora qualche mese.

Mercedes-AMG GLC 53 EQ 2027: in arrivo il SUV elettrico da 660 CV con ricarica ultra-rapida

Il prototipo della Mercedes-AMG GLC 53 EQ Technology, attesa per il 2027, è stato nuovamente avvistato in fase di test. Le foto spia rivelano un modello esteticamente vicino alla versione di produzione, con forme ormai definitive per la carrozzeria e i fanali posteriori, mentre i gruppi ottici anteriori sono ancora provvisori. Dalle foto è possibile notare anche l’alettone posteriore installato sul tetto, un componente aerodinamico attivo assente sulle versioni standard, che sarà in grado di modificare l’angolazione a seconda delle condizioni di guida.

Il prototipo, sebbene ancora in fase di sviluppo, presenta già molti elementi definitivi. La batteria sarà uno degli elementi chiave di questa AMG elettrica: l’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’autonomia massima di circa 800 chilometri, senza compromettere le prestazioni. La vettura sarà inoltre compatibile con la ricarica ultra-rapida. Mercedes ripone grandi aspettative su questa GLC elettrica ad alte prestazioni. Il marchio crede fermamente che, grazie a un design distintivo e a un equipaggiamento all’altezza delle versioni con motore termico, questa variante riuscirà registrare ottime vendite.

Sul fronte tecnico, la GLC 53 EQ Technology monterà un motore elettrico posteriore da 360 CV, mentre l’unità anteriore da almeno 300 CV entrerà in funzione per offrire trazione integrale 4MATIC e massime prestazioni in accelerazione. Il risultato è una potenza complessiva di circa 660 CV, che posiziona questo SUV tra i più prestazionali del segmento elettrico. Il debutto della nuova Mercedes-AMG GLC 53 EQ è atteso per la fine del 2026, con commercializzazione prevista nel 2027.