Mercedes-AMG Concept GT XX: svelata l’elettrica da 1.360 CV con ricarica a 850 kW

Mercedes ha svelato il concept di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi: la Mercedes-AMG GT XX. La casa automobilistica della Stella ha attinto dallo stile rétro per questa berlina-coupé ad alte prestazioni, una delle più avanzate e sportive mai concepite. Le sue linee sono state studiate con particolare attenzione all’aerodinamica, e i risultati lo dimostrano: un Cx di soli 0,198, tra i più bassi al mondo.

Mercedes-AMG GT XX: svelato il concept della supercar elettrica in arrivo nel 2026

La Mercedes-AMG GT XX, lunga circa 5,2 metri e alta soltanto 1,31 metri, si presenta con carrozzeria arancione, un colore audace che ne enfatizza il carattere, insieme al frontale affilato con fari verticali che si estendono ai lati del cofano e una grande griglia a listelli verticali cromati. La fiancata scolpita esprime tutta la sportività del modello, con un tetto discendente e spalle posteriori marcate. I cerchi da 21 pollici con coperture aerodinamiche a cinque razze sono dotati di alette mobili per la gestione attiva del raffreddamento dei freni. Data l’assenza del lunotto posteriore, una telecamera trasmette le immagini allo specchietto retrovisore digitale, mentre la coda integra sei fanali circolari e una barra luminosa centrale capace di proiettare messaggi 3D grazie a una sofisticata tecnologia a pixel.

Nell’abitacolo spiccano sedili sportivi, un massiccio tunnel centrale e un inedito rivestimento denominato “LABFIBER”, realizzato con gomma riciclata, biopolimeri e proteine vegetali. Disponibile in varie finiture, simula pellami come nabuk, pelle fiore o scamosciato. Lo stesso materiale viene utilizzato anche per le maniglie delle porte, realizzate con una particolare lavorazione a umido che dona una finitura setosa e brillante.

Il volante squadrato richiama quello dell’esclusiva AMG ONE, mentre la plancia ospita due schermi: uno da 10,25 pollici per la strumentazione e uno da 14 pollici touch per l’infotainment. Presente anche un indicatore a LED sulla colonna dello sterzo, che cambia colore in base allo stato di carica e alle fasi di recupero energetico.

Il powertrain si affida a tre innovativi motori elettrici a flusso assiale sviluppati dalla britannica YASA. Tre unità compatte che, insieme, raggiungono i 1.360 CV, gestite da avanzate unità di controllo ad alte prestazioni e sofisticati sistemi di raffreddamento. Questa potenza consente, anche se non sono stati confermati ancora i dettagli, di superare i 360 km/h.

La piattaforma AMG.EA è stata progettata per massimizzare l’autonomia: il motore elettrico anteriore si disattiva nelle fasi di guida a basso carico e si riattiva solo in caso di accelerazioni decise o durante il recupero energetico. Mercedes non ha svelato la capacità della batteria, ma ha confermato una configurazione con 3.000 celle cilindriche e una densità energetica di 300 Wh/kg. Il sistema promette fino a 400 km di autonomia recuperabili in appena cinque minuti grazie alla ricarica ultra-rapida di oltre 850 kW.

Il debutto ufficiale del modello di serie è previsto nel 2026. Dopo questo modello, toccherà al SUV ad alte prestazioni attualmente in fase di sviluppo.