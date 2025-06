McLaren 750S Le Mans: solo 50 esemplari per celebrare una leggenda

McLaren celebra tre decenni dalla sua storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans con una serie limitata della 750S, battezzata “Le Mans”, che unisce performance da pista e design celebrativo. Il 18 giugno 2024 segnerà il 30esimo anniversario dell’epica vittoria della casa di Woking alla sua prima partecipazione ufficiale alla leggendaria competizione endurance.

A firmare quel trionfo furono JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya a bordo della McLaren F1 GTR. La nuova McLaren 750S Le Mans nasce per omaggiare quella memorabile impresa sportiva.

Basata sulla potente coupé a motore centrale, questa versione esclusiva è arricchita dal pacchetto MSO High Downforce Kit (HDK), sviluppato dalla divisione McLaren Special Operations. Il kit comprende un paraurti anteriore ridisegnato con splitter in fibra di carbonio, e un alettone posteriore attivo rialzato, sempre in fibra di carbonio, con terminali maggiorati che offrono un incremento del 10% della deportanza rispetto al modello standard. Le soluzioni aerodinamiche si ispirano direttamente alla leggendaria McLaren F1 LM. Completano il pacchetto un nuovo diffusore posteriore sotto l’alettone, verniciato in tinta carrozzeria e dotato di feritoie in nero lucido.

L’estetica interna si distingue per configurazioni su misura. Gli acquirenti, infatti, potranno scegliere tra interni in Carbon Black e Dove Grey o Carbon Black e McLaren Orange, con marchiatura “Le Mans” e targhe numerate. Non mancano dettagli esclusivi come cerchi LM a cinque razze e una presa d’aria sul tetto, altro richiamo alla mitica F1 GTR.

Sotto il cofano pulsa il collaudato motore V8 biturbo da 4,0 litri McLaren M840T, capace di erogare 750 CV, abbinato alla struttura in fibra di carbonio Monocage II e al sistema di sospensioni Proactive Chassis Control III, per garantire leggerezza, agilità e prestazioni senza compromessi.

Prodotta in appena 50 esemplari a livello globale, la McLaren 750S Le Mans si propone come un pezzo da collezione pensato per clienti esigenti e collezionisti che scelgono il meglio dell’ingegneria moderna.