Mazda RX-7, il ritorno di fiamma: ecco cosa sappiamo sul possibile nuovo modello

Dopo anni di speculazioni e indiscrezioni, sembra che Mazda stia finalmente pianificando il grande ritorno della leggendaria RX-7, una delle sportive giapponesi più amate di sempre. La notizia, che ha già infiammato forum e social, è accompagnata da un mix di entusiasmo e perplessità, soprattutto per i puristi del motore rotativo.

Advertisement

Partiamo dalle buone notizie. La casa di Hiroshima sta vivendo un momento positivo a livello globale. Nei primi cinque mesi dell’anno, Mazda Nord America ha registrato un incremento del 6,1% nelle vendite, toccando quota 177.000 veicoli. Una performance in un mercato importante Oltreoceano che conferma il trend già favorevole del 2024, con i SUV crossover come principali artefici di questa crescita.

Advertisement

Il successo commerciale ha quindi dato nuova linfa a progetti più “passionali”, come la futura generazione della MX-5 e, appunto, la possibile rinascita della RX-7. A rafforzare queste ipotesi c’è la stretta partnership con Toyota, che potrebbe contribuire allo sviluppo tecnico della nuova sportiva, sulla scia della GR Supra.

Secondo diversi media giapponesi e artisti digitali come Andrei Avarvarii, noto per le sue accurate ricostruzioni CGI, la nuova RX-7 potrebbe non adottare l’iconico Wankel, ma una delle motorizzazioni attualmente in uso nei SUV Mazda di fascia alta. Le opzioni potrebbero vedere un sei cilindri in linea da 3.3 litri con mild hybrid, in grado di erogare fino a 340 CV, oppure un quattro cilindri 2.5 PHEV da 323 CV combinati, perfettamente in linea con le esigenze di efficienza e sostenibilità del mercato attuale.

In un rendering digitale pubblicato online, la RX-7 rivisitata prende vita con linee affilate e fari a LED ispirati a quelli a scomparsa dell’iconica generazione FD. Un design che unisce passato e futuro, pensato per inserirsi nello stesso segmento della futura GR Supra, che, a quanto pare, abbandonerà definitivamente ogni legame con BMW.

Advertisement

Per i nostalgici del Wankel, questa evoluzione potrebbe sembrare un’eresia. Tuttavia, c’è anche chi vede nella trasformazione della RX-7 un’opportunità per modernizzare una leggenda, adattandola alle nuove normative e tecnologie.