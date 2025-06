Mazda MX-5 ibrida in arrivo? Come sarà il futuro elettrificato della roadster per eccellenza

Nel mondo dell’auto odierno, dove SUV, crossover e pick-up dominano incontrastati il mercato, la sopravvivenza delle classiche vetture sportive cabriolet è sempre più a rischio. E la situazione è ancora più delicata quando si parla di modelli di nicchia con margini di profitto ridotti. Tuttavia, due nomi continuano a resistere eroicamente, il primo più dell’altro: la Mazda MX-5 Miata ND e la Ford Mustang S650, due tra le ultime cabrio a trazione posteriore e motore anteriore (relativamente) accessibili.

Advertisement

La MX-5, in particolare, rappresenta un’icona intramontabile nel segmento delle roadster leggere e divertenti. Questa sportiva scoppiettante monta un 2.0 litri quattro cilindri aspirato da 181 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce.

Advertisement

Molti concorrenti, come ha voluto il mercato (quest’entità sovrannaturale!), sono già usciti di scena. Su tutti, veicoli ad oggi quasi oggetto di “nostalgia” come la Nissan Z Cabrio, che sembra solo un miraggio, la Toyota GR86 o la Subaru BRZ, però commercializzati dall’altra sponde dell’Atlantico, difficilmente vedranno una versione decappottabile. L’unica alternativa reale sembra la Mini Cooper Cabrio, che però è a trazione anteriore e più simile a una hot hatch che a una vera sportiva.

Tutto questo contesto globale rende la Mazda MX-5, ormai sul mercato dal 2015, una sopravvissuta in attesa di evoluzione. Ed è proprio su questo che si concentrano i rumor e i render dei principali artisti digitali del settore. Uno su tutti, Andrei Avarvarii, noto per le sue accurate ricostruzioni CGI, ha recentemente immaginato la futura generazione “NE” come una Mazda MX-5 Hybrid, ispirata nel design alla concept Mazda Iconic SP.

A differenza di alcune indiscrezioni che ipotizzano una MX-5 full electric, Avarvarii crede più plausibile una versione ibrida leggera, in grado di mantenere l’anima leggera e agile del modello.

Advertisement

Si parla di una piattaforma dedicata, con peso complessivo sotto i 1.400 kg, per mantenere viva la dinamica di guida che ha reso leggendaria questa spider giapponese. Il debutto potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028. Restiamo in attesa di conferme ufficiali, ma di sicuro la roadster giapponese non ha ancora detto l’ultima parola.