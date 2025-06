Mazda CX-30 Homura a un prezzo shock fino al 30 giugno 2025

La casa automobilistica giapponese Mazda ha recentemente lanciato una promozione imperdibile sulla sua amata CX-30, uno dei SUV più apprezzati nel competitivo segmento C.

Advertisement

Al centro dell’offerta c’è l’allestimento Homura, una versione dal carattere distintivo, proposto a un prezzo altamente competitivo, ovvero un allettante 26.800 euro per la motorizzazione benzina da 140 CV, disponibile già dal 7 giugno 2025.

Advertisement

La scelta di rendere questa configurazione così accessibile si inserisce in una strategia commerciale mirata ad ampliare il bacino di utenti, offrendo un SUV ricco di contenuti premium a costi contenuti. Il vantaggio economico può raggiungere fino a 4.950 euro, rendendo la CX-30 Homura un’opzione interessante per chi cerca prestazioni, estetica e funzionalità, senza sacrificare il budget.

Il termine “Homura”, che in giapponese significa “fiamma”, riflette l’anima passionale e sportiva di questo modello. All’esterno, la CX-30 si distingue per cerchi in lega neri da 18”, specchietti retrovisori oscurati, montanti verniciati in nero e vetri posteriori fumé, conferendo un tocco di eleganza dinamica al design complessivo.

All’interno, il SUV nipponico punta su comfort avanzato e tecnologie intuitive: climatizzatore automatico bi-zona, sedili riscaldati, infotainment Mazda Connect con navigatore, display centrale da 10.25” e head-up display. Inoltre, Apple CarPlay, Android Auto, ricarica wireless e Alexa integrata assicurano massima connettività a bordo. A completare l’esperienza, l’impianto audio Harmonic Acoustic con 8 speaker regala un suono coinvolgente durante ogni tragitto.

Advertisement

La sicurezza è un altro dei pilastri della CX-30 Homura. Tra i sistemi più rilevanti figurano: Cruise Control Adattivo, riconoscimento della segnaletica stradale, frenata automatica d’emergenza e monitoraggio degli angoli ciechi. Tutti dispositivi progettati per offrire una guida più serena, protetta e adatta alla mobilità urbana e autostradale.

Mazda ha confermato che questa offerta esclusiva sarà valida fino al 30 giugno 2025, aprendo le porte a una clientela più ampia e confermando la volontà del marchio di democratizzare l’accesso alla qualità. La CX-30 Homura si presenta dunque come una soluzione ideale per chi desidera un SUV compatto e tecnologico a un prezzo da vera occasione.