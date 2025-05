Mazda 6e, svelata la Sports Edition: è il corrispettivo del pacchetto M Sport di BMW

Mazda ha finalmente risposto alle richieste dei suoi appassionati, presentando una versione più aggressiva e dinamica della sua elegante berlina elettrica. Si chiama Mazda 6e (EZ-6) Sports Edition ed è stata sviluppata (al momento) per il mercato cinese in collaborazione con il partner strategico Changan.

Il nuovo allestimento sportivo conferisce alla berlina un aspetto decisamente più audace. Il look esterno è reso ancora più grintoso da elementi nero lucido, cerchi in lega da 19 pollici e pinze freno rosse, che la distinguono nettamente dalle versioni standard. Una trasformazione che strizza l’occhio al pacchetto M Sport di BMW, da sempre sinonimo di sportività.

Anche l’abitacolo della Mazda 6e è stato rivisitato per riflettere il nuovo DNA sportivo. Troviamo rivestimenti in Alcantara, cuciture a contrasto rosse, e una luce ambientale color cremisi che impreziosisce l’esperienza a bordo. La console centrale si ispira al design della CX-60 in versione sport, rafforzando la coerenza stilistica.

A livello tecnologico, la Mazda 6e Sports Edition non delude. Il sistema multimediale dispone di un display touchscreen da 14,6 pollici, un head-up display da 50 pollici in realtà aumentata, e un impianto audio Sony con 14 altoparlanti, il tutto alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8155.

Debuttata ufficialmente al Salone dell’Auto di Shanghai, questa versione sportiva sembra più una reinterpretazione estetica che una rivoluzione meccanica: non è stato infatti confermato alcun incremento di potenza rispetto ai modelli standard. Tuttavia, Mazda potrebbe introdurre un pacchetto simile anche per la 6e europea, frutto di una collaborazione diretta tra le divisioni giapponese, cinese ed europea del marchio.

Le differenze principali tra la Mazda 6e cinese (EZ-6) ed europea riguardano il powertrain. Mentre in Europa sarà disponibile esclusivamente come auto elettrica a batteria, il modello asiatico offre due opzioni: una variante range extender con motore a benzina da 1,5 litri che funge solo da generatore (70 kW) abbinato a un propulsore elettrico da 218 CV, oppure una versione completamente elettrica da 258 CV.

Il prezzo della Sports Edition per il mercato cinese non è stato ancora comunicato, ma è evidente che Mazda punta a conquistare una fascia di utenti alla ricerca di un’elettrica con più carattere e stile. Si attendono aggiornamenti per scoprire quando questo allestimento esordirà in Europa.