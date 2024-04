Maserati GranCabrio Folgore, la decapottabile elettrica da 818 CV

In occasione del Maserati Folgore Day che si è tenuto il 15 aprile a Rimini in occasione del 110° anniversario della casa automobilistica è stata presentata la nuova GranCabrio Folgore. Una delle poche decapottabili elettriche presenti sul mercato e uno dei modelli che la casa automobilistica italiana ha presentato all’insegna dell’elettrificazione del marchio. Sono state infatti presentate non solo la GranCabrio, ma anche la GranTurismo e la Grecale, tutte appartenenti alla famiglia Folgore che il prossimo anno si completerà co la supersportiva MC20.

La Maserati GranCabrio Folgore

Considerata come l’alternativa decapottabile dell’attuale GranCabrio Folgore con la quale condivide la trasmissione e molti aspetti tecnici la GranCabrio Folgore si caratterizza innanzitutto per la capote in tela disponibile nei colori Blue Marne, Titan Grey, Granata, Greige e Nero. La capote si apre e si chiude in circa 15 secondo fino a 50 km/h.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche la GranCabrio Folgore è sviluppata sulla piattaforma da 800 V che prevede tre motori elettrici che erogano complessivamente una potenza di picco di 818 cavalli. La trasmissione prevede tre motori a magneti permanenti a flusso radiale ciascuno dei quali dotato di un inverter in carburo di silicio.

Due sono collocati nella parte posteriore e uno in quella anteriore in modo che ciascuno possa supportare fino a 300 kilowatt di potenza. Se ipoteticamente la GranCabrio Folgore potrebbe raggiungere la potenza di picco di 900 kW questo non accade in quanto la batteria non riesce a sostenere questa potenza e si ferma agli 818 cavalli (610 kW) in modalità MaxBoost. In modalità standard, invece, si raggiungono i 751 cavalli.

Il pacco batterie è composto da batterie agli ioni di litio a forma di T situato tra e dietro i passeggeri in modo da preservare le proporzioni classiche della GranCabrio Folgore. Durante la frenata rigenerativa il pacco batterie può assorbire una potenza di 400 kW (anche se per un breve periodo). In una stazione di ricarica può recuperare fino all’80% di autonomia in soli 18 minuti.

Da segnalare anche la presenza dei paddle per regolare il livello di rigenerazione del veicolo e un sistema grazie al quale avvisare il conducente quando procedere per inerzia o quando rigenerarsi per massimizzare al massimo l’autonomia dell’auto che, secondo gli standard WLTP europei è di 278 miglia (447 km circa).

Anche gli interni non sono da meno con allestimenti di lusso come i 16 altoparlanti del sistema audio, i riscaldatori montati sul sedile che erogano aria calda sul collo di ogni passeggero e finiture di pregio degne di una vettura Maserati.