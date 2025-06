Mansory stravolge la BMW M5 e non poteva farlo in modo più provocatorio

Era solo questione di tempo prima che Mansory mettesse le mani sulla nuova generazione della BMW M5, l’ultima con la sigla G90. Questa berlina sportiva tedesca, già oggetto di dibattiti per il suo design audace, riceve ora una trasformazione completa che ne esaspera le linee e ne incrementa le prestazioni, come da tradizione per il celebre tuner tedesco.

Advertisement

Il kit aerodinamico proposto da Mansory rende ancora più aggressiva un’auto già decisamente imponente. Tuttavia, il dettaglio estetico che spicca di più non è la fibra di carbonio a profusione, ma il nuovo impianto di scarico. E quindi, addio ai classici quattro terminali M, benvenuto a un inedito scarico a tre uscite centrali, che richiama curiosamente la configurazione della Honda Civic Type R. Ai lati spiccano tre alette verticali per parte, integrate in un diffusore posteriore decisamente vistoso.

Advertisement

Sul cofano motore ventilato campeggia una sagomatura in carbonio scolpito, mentre i badge illuminati Mansory sono posizionati ovunque, dai parafanghi anteriori alla griglia anteriore a doppio rene, fino al caratteristico gomito Hofmeister e al cofano del bagagliaio. Anche la porta di ricarica non sfugge alla personalizzazione.

La M5 by Mansory monta cerchi forgiati da 22 pollici neri, che contrastano con le pinze dei freni verniciate in un brillante color rame. Lo stesso accento cromatico si ritrova anche nel vano motore, dove troneggia il motore V8 biturbo da 4,4 litri elaborato fino a 838 CV e 1.150 Nm di coppia. La versione di serie sviluppa 577 CV dal motore termico e 194 CV dal modulo elettrico, ma è probabile che Mansory abbia potenziato soltanto la parte a combustione interna.

Anche se i dati ufficiali sulle performance non sono stati diffusi, è lecito aspettarsi tempi ancora migliori rispetto ai 3,4 secondi sullo 0-100 km/h dichiarati per la versione standard. Per quanto il risultato finale possa apparire esagerato, Mansory conosce bene il suo pubblico, abituato a trasformazioni eccentriche e fuori dagli schemi. La M5 “ritoccata” non poteva che risultare appariscente.