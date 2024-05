Lexus UX 300h, il SUV di lusso più potente ed efficiente

Torniamo a parlare di Lexus, l’ormai celebre marchio di lusso del gruppo Toyota, presentando la nuova UX 300h che va a sostituire l’UX 250h incrementando la potenza e migliorando l’efficienza di questo SUV, che è tra i veicoli più venduti del marchio. L’avvento della Lexus UX 300h si aggiunge alla presentazione della Lexus RZ 450e F Sport Performance e del coupé che sostituirà le Lexus RC e LC continuando le novità che dall’inizio dell’anno hanno accompagnato il marchio Lexus.

Le novità della Lexus UX 300h

Non ci sono novità estetiche rilevanti nel crossover di lusso Lexus UX 300h che mantiene le stesse dimensioni e il medesimo design del modello precedente. L’unica novità riguarda l’introduzione di un nuovo colore, il Sonic Copper, che è una verniciatura particolare che dona alla carrozzeria nuove sfumature e una brillantezza maggiore. È disponibile anche una finitura bicolore che prevede elementi in nero sul tetto e sui montanti creando un contrasto moderno.

Potente, efficiente e divertente

La nuova Lexus UX 300h prevede novità significative sull’abitacolo e sulle caratteristiche tecniche. Grazie alla nuova tecnologia Premium Hybrid di Lexus che unisce il motore a benzina 2.0 litri con i motori elettrici ad alto rendimento la Lexus UX 300h raggiunge i 199 CV di potenza. Questo si accompagna a un notevole risparmio di carburante e un’accelerazione più rapida anche grazie alla presenza della batteria agli ioni di litio. La Lexus UX 300h prevede anche il sistema E-FOUR potenziato che propone un motore elettrico posteriore da 30 kW che risulta cinque volte più potente rispetto a quello del modello precedente. Senza sottovalutare il ruolo del meccanismo della frizione shift-by-wire che restituisce un maggiore controllo.

Sono inoltre stati introdotti nuovi sistemi avanzati di sicurezza attiva e assistenza al conducente (Lexus Safety System+) che insieme a una serie di funzionalità aggiuntive riducono il rischio di incidenti. Tra i sistemi più interessanti c’è il Proactive Driving Assist che controlla i freni in modo da supportare il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli e dagli oggetti che lo precedono regolando la forza di assistenza alla sterzata in modo da facilitare la guida. Ottimo anche il Driver Monitor che controlla se il guidatore dà segnali di distrazione o stanchezza. È presenta anche il Safe Exit Assist che avvisa il guidatore e i passeggeri, quando aprono le portiere per scendere dall’auto, se ci sono veicoli che si stanno avvicinando.

L’esperienza di guida risulta piacevole, divertente e dinamica anche grazie alle diverse modalità di guida disponibili: Normal, Eco, Sport e F-Sport che aggiunge diverse personalizzazioni.

L’abitacolo

Si rinnovano gli interni della Lexus UX 300h mantenendo fede all’identità lussuosa grazie all’utilizzo di materiali e scelte di design molto eleganti. I rivestimenti vano dalla vera pelle alla pelle sintetica a seconda del tipo di allestimento. Tra le novità più significative il nuovo quadro strumenti da 12.3” completamente digitale e personalizzabile, i pulsanti aggiornati sulle portiere, la nuova configurazione della plancia e le finiture metalliche per la leva del cambio e la consolle.

Per quel che riguarda l’infotainment la Lexus UX 300h prevede due varianti: un display da 8” o uno da 12.3” entrambi integrati con Android Auto e Apple CarPlay. Di serie è previsto anche il sistema di navigazione cloud e gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico. È disponibile anche l’assistente vocale Hey Lexus che migliora e semplifica l’interazione con l’auto senza distogliere l’attenzione dalla guida. A questo proposito molto interessante l’Head-Up Display che proietta dati a colori sul parabrezza dell’auto così da mantenere la concentrazione sulla guida.

Grazie all’app Lexus Link+ installabile sul proprio smartphone è disponibile la Smart Digital Key che permette di sostituire tutte le chiavi e le relative funzionalità.