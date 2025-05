L’ex capo del design in Jaguar ha reinventato la E-Type

Celebrata in tutto il mondo come una delle vetture più affascinanti mai costruite, la Jaguar XKE, anche conosciuta anche come E-Type, è un’icona senza tempo che ha conquistato anche il cuore di Enzo Ferrari. E quando a metterci mano è Ian Callum, ex direttore del design Jaguar e creatore di auto come l’Aston Martin DB7, la F-Type e la XK, il risultato non può che suscitare attenzione.

Advertisement

Callum Designs ha infatti deciso di reinterpretare in chiave contemporanea le linee immortali dell’E-Type, mantenendone l’essenza ma aggiornandone stile e dettagli in modo audace. Non si tratta ancora di un progetto destinato alla produzione di serie, ma piuttosto di un esercizio stilistico, un manifesto di creatività che potrebbe trasformarsi in realtà se qualche appassionato con un esemplare originale decidesse di commissionarlo.

Advertisement

Il prototipo digitale si presenta con una livrea grigio opaco, elegante e minimalista, priva di qualsiasi finitura cromata. I gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, sono stati ridisegnati in chiave moderna, lasciandosi alle spalle le problematiche storiche dei vecchi impianti Lucas. Le ruote di grande diametro, ispirate ai classici cerchi a raggi, regalano un’estetica proiettata nel futuro, senza tradire il DNA originario.

Anche l’abitacolo è una perfetta fusione tra retrò e innovazione: strumentazione digitale discreta, quadranti analogici, comandi fisici con interruttori a levetta e, fiore all’occhiello, un generoso pomello in metallo per il cambio manuale a cinque rapporti. Un chiaro omaggio alla guida autentica, lontana dai silenzi delle moderne elettriche.

I doppi terminali di scarico posteriori sottolineano ulteriormente l’anima grintosa di questa rivisitazione, lasciando intuire che sotto il cofano potrebbe pulsare ancora un motore termico, magari un sei cilindri in linea o persino un V12, realizzati su misura.

Advertisement

Il progetto di Callum punta a qualcosa di diverso dal semplice lavoro di restauro o di (ri)proposta nostalgica. Si parla di una rinascita iconica, ma proiettata nel domani. In un’epoca in cui Jaguar cerca di riposizionarsi in un settore automobilistico in piena trasformazione, questa reinterpretazione audace rappresenta un ponte ideale tra il glorioso passato e un futuro che è davvero tutto da scrivere per il brand britannico.