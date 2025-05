Land Rover Defender si aggiorna: restyling hi-tech per l’icona off-road

Tradizione e avanguardia si incontrano nella Land Rover Defender aggiornata per il model year (MY) 2026, un modello che evolve senza snaturarsi, con un restyling capace di onorare oltre settant’anni di eredità fuoristradistica e al tempo stesso introdurre novità estetiche e tecnologiche di primo piano.

Simbolo indiscusso di avventura, robustezza e prestazioni estreme, la Defender continua a essere un riferimento assoluto nel mondo dei 4×4 di lusso. Disponibile nelle varianti 90, 110, 130 e nell’esclusiva Octa, la gamma aggiornata presenta modifiche significative soprattutto nell’aspetto esterno.

I designer di Land Rover hanno ritoccato con cura elementi come cofano, paraurti e prese d’aria, donando alla carrozzeria una silhouette più moderna e affilata. I nuovi gruppi ottici anteriori, con firma luminosa rivisitata, e i fari posteriori integrati nella carrozzeria con finitura scura, rendono la vettura ancora più accattivante e visibile. Tra le personalizzazioni estetiche spiccano i cerchi in lega da 22 pollici e due nuove tinte esclusive: Borasco Grey e Woolstone Green, che arricchiscono la tavolozza cromatica del modello.

L’abitacolo della Defender 2026 è stato completamente aggiornato per offrire un livello superiore di comfort e funzionalità. Il cuore della plancia è ora il display touch da 13,1 pollici del nuovo sistema infotainment, con interfaccia fluida e reattiva. La consolle centrale ridisegnata ottimizza gli spazi interni, aumentando ergonomia e praticità.

In ambito tecnologico, Land Rover introduce con il nuovo Defender una rivoluzione nel segmento SUV. Si tratta del cruise control adattivo per fuoristrada, capace di gestire la velocità su terreni accidentati in modo completamente automatico, lasciando al conducente il pieno controllo della direzione. A supporto della sicurezza arriva anche un sistema di monitoraggio dell’attenzione del guidatore, con segnalazioni personalizzabili in caso di distrazione.

A dominare la scena, però, ovviamente, è la Defender Octa, il modello più potente della gamma, un mostro da 635 cavalli spinti da un V8 biturbo da 4,4 litri. Tra le colorazioni riservate a questa versione troviamo il sofisticato Sargasso Blue e il ricercato Patagonia White Wrap, disponibile dalla fine del 2025. Le finiture in Graphite opaco e carbonio levigato completano l’estetica sportiva ma raffinata. Non mancano opzioni su misura come pellicole opache, cerchi esclusivi, gomme da off-road estremo e quattro diverse tonalità per gli interni.