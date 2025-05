Lamborghini Urus Apocalypse Inferno, il SUV pronto per la fine del mondo

La Lamborghini Urus è nata per dominare l’asfalto con eleganza e potenza, più avvezza alle autostrade di lusso che ai sentieri fangosi. Ma poi entrano in scena gli americani, noti per trasformare ogni cosa in uno spettacolo ad alto impatto visivo. Il risultato finale è sostanzialmente una reinterpretazione radicale chiamata Lamborghini Urus Apocalypse Inferno, un nome tanto sobrio quanto il suo design.

Questo bolide su ruote si presenta con un assetto rialzato, pneumatici off-road Nitto Ridge Grappler da 33 pollici e un aggressivo kit widebody in fibra di carbonio che lo fa sembrare un incrocio tra un carro armato futuristico e un film d’azione anni ’80. Il dettaglio più sorprendente (tra le tante scelte sconcertanti) per un super SUV come questo è la scelta della ruota di scorta fissata sul tetto, un tocco post-apocalittico che fa intuire un utilizzo che va ben oltre i selfie su Instagram.

Sotto il cofano della Urus Apocalypse Inferno pulsa il classico motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 641 CV e 850 Nm di coppia, permettendo al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi netti. La velocità massima è di 305 km/h, numeri da supercar, nonostante le gomme pensate per la sabbia o il fango.

Le sei modalità di guida spaziano dalla confortevole “Strada” alla grintosa “Sabbia”, ideale se la destinazione è una duna dorata nel deserto sahariano. Il sistema di sospensioni pneumatiche adattive consente di regolare l’altezza da terra, trasformando la vettura da super SUV a veicolo per “sopravvivenza urbana”.

All’interno di questo specialissimo Urus, domina un abitacolo in pelle bicolore rosso-nera, teatrale quanto basta, mentre l’infotainment resta tipicamente Lamborghini: lussuoso, rapido, talvolta poco user-friendly. Con un prezzo attorno ai 276.000 euro, la Urus Apocalypse Inferno non è certo un’auto per tutti. Ma può davvero esistere un prezzo limite per un mezzo pensato per affrontare l’inverno nucleare o un’apocalisse zombie?

Non sarà la Urus più pratica, ma di certo è la più scenografica. Un mix esplosivo di eccesso e desiderabilità. Se il tuo sogno è possedere una Lamborghini e nel frattempo stai anche preparando il tuo bunker anti-apocalisse, questa è la scelta definitiva. Ovviamente, neanche a dirlo, nel bagagliaio ci sta anche un kit di sopravvivenza.