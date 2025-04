Lamborghini Revuelto Ad Personam: la supercar nella “combo” con Ducati

Una Lamborghini così personalizzata è difficile da dimenticare. Si tratta della Revuelto creata dal programma Ad Personam, l’esclusivo servizio di customizzazione della Casa di Sant’Agata Bolognese, dedicato ai clienti che desiderano una vettura fuori dagli schemi.

Questo esemplare unico è stato svelato in occasione della Milano Design Week 2025, durante l’evento “The Art of Unexpected”. Un appuntamento perfetto per presentare un’auto straordinaria, che ha addirittura ispirato una due ruote altrettanto iconica: la Ducati Panigale V4 Lamborghini, realizzata in serie limitata.

Il progetto estetico nasce dalla collaborazione tra il Centro Stile Lamborghini e l’atelier Ad Personam, che hanno confezionato una livrea bicolore elegante e aggressiva: Grigio Telesto e Nero Noctis, arricchiti da accenti in Verde Scandal, tonalità iconica del brand emiliano. Questo verde brillante decora dettagli come le pinze freno, una striscia racing che attraversa la carrozzeria e il logo “63”, un tributo all’anno di fondazione della casa automobilistica (1963).

All’interno dell’abitacolo domina la fibra di carbonio del pacchetto Full Carbon Interior, abbinata a rivestimenti in Unicolor Leather & Corsa Tex, con cuciture a contrasto in Verde Scandal e inserti in Grigio Octans. Ogni dettaglio è curato con precisione sartoriale: poggiatesta ricamati, tappetini su misura e sedili in Nero Ade impreziositi da motivi a “Y” in tinta a contrasto. Sulla plancia, due placche in carbonio personalizzato completano l’opera: una con il logo Ad Personam, l’altra con la scritta “Drive Ducati Beyond”, simbolo della sinergia tra due eccellenze della Motor Valley.

Il legame tra auto e moto è celebrato anche nel design: la Panigale V4 Lamborghini, costruita in soli 630 esemplari, riprende lo stile della supercar con cerchi forgiati, livrea in carbonio a vista e dettagli in Verde Scandal. Per 63 fortunati proprietari della Revuelto, ci sarà anche una “Special Edition” della moto, totalmente personalizzabile con gli stessi materiali e colori dell’auto. A completare questa esclusiva “esperienza coordinata”, i clienti riceveranno casco, giacca e tuta abbinati, per un garage davvero su misura. I prezzi? Top secret, ma sicuramente all’altezza del lusso che rappresentano.