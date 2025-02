Lamborghini, impiegato si schianta con la Revuelto ancora prima della consegna

Un recente incidente ha coinvolto una Lamborghini Revuelto a Beirut, Libano, ma i dettagli specifici restano ancora vaghi. Una rapida ricerca online non fornisce molte informazioni concrete, ma ha rivelato che quella coinvolta nell’incidente non è la prima Lamborghini Revuelto a circolare nel paese. Non diminuisce il dolore di ogni appassionato nel vedere la supercar ridotta così.

Secondo quanto riportato dal canale Instagram @supercar.fails (il nome racconta già il dramma), citando @elieelhajj_thecarguy, l’incidente sarebbe avvenuto durante un ultimo giro di prova per la Revuelto, con un presunto dipendente locale alla guida. Sembrerebbe che il conducente abbia spinto troppo sull’acceleratore, perdendo il controllo della potente ibrida plug-in che ha finito per schiantarsi contro un muro di cemento.

Le immagini condivise sui social media mostrano i danni devastanti alla parte anteriore della Lamborghini, con il parafango sinistro completamente distrutto, la portiera del conducente danneggiata e la minigonna sinistra gravemente compromessa. Inoltre, la ruota anteriore sinistra è stata trovata a qualche metro di distanza dai resti della supercar, mentre la ruota posteriore destra appare disallineata, suggerendo un violento impatto contro il marciapiede. Gli airbag si sono attivati, ma, fortunatamente, sembra che il conducente sia rimasto illeso.

Purtroppo, con l’incidente che ha ridotto la Lamborghini Revuelto a una carcassa gravemente danneggiata, è probabile che il legittimo proprietario non possa nemmeno guidarla prima di un lungo periodo di attesa. Si stima che il proprietario della vettura possa dover aspettare fino al 2028 per ricevere una nuova Revuelto, in linea con le attuali tempistiche di produzione del marchio. Lamborghini ha infatti una lista d’attesa di oltre due anni per questo modello, il che significa che a meno di soluzioni straordinarie, il cliente dovrà fare i conti con un’attesa che potrebbe sembrare interminabile. In ogni caso, non sarebbe una situazione ideale per chi ha acquistato una macchina di questo calibro, dal valore di oltre 600.000 dollari (o più) in Libano.

Non possiamo fare a meno di immaginare la posizione del tecnico di assistenza responsabile del test drive, che probabilmente dovrà affrontare delle conseguenze. La Lamborghini Revuelto, lo sappiamo, è una delle auto più potenti al mondo, con un motore V12 da 6,5 litri che, combinato con tre motori elettrici, sprigiona una potenza complessiva di ben 1.001 cavalli. È un vero mostro di prestazioni, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere velocità di punta di 350 km/h. Sarà stato necessario sfiorare un po’ “troppo” l’acceleratore per farle fare questa fine?