Lamborghini Fenomeno, quest’estate il debutto della più potente mai prodotta dal marchio

Notizia bomba, Lamborghini si prepara a lanciare un nuovo gioiello su quattro ruote dal nome evocativo, Fenomeno. Questo esclusivo modello in serie ultra-limitata promette di essere l’auto più potente mai realizzata dal marchio di Sant’Agata Bolognese.

Il debutto è previsto per agosto, in occasione del prestigioso Concours d’Elegance di Pebble Beach, il palcoscenico perfetto per una premiere mondiale destinata a lasciare il segno. La Fenomeno in arrivo nasce come una derivazione ancora più estrema della Revuelto, l’ibrida V12 che ha già alzato l’asticella delle performance. Ma qui si va oltre: sotto al cofano troveremo un’evoluzione del motore aspirato V12 da 6,5 litri, capace, secondo indiscrezioni, di superare abbondantemente i 1001 cavalli, già impressionanti sulla sorella maggiore.

Se le voci si confermassero, ci troveremmo di fronte a un balzo prestazionale senza precedenti per Lamborghini. I dettagli tecnici restano avvolti nel più assoluto riserbo, ma l’entusiasmo è alle stelle, alimentato da una presentazione privata della Fenomeno che ha lasciato senza parole i pochi fortunati invitati. Uno di loro l’ha definita “un’auto destinata a riscrivere le regole del gioco”.

Il design della Fenomeno, si dice, trarrebbe ispirazione da alcune icone storiche del marchio, come la Miura o la Diablo, modelli che hanno incarnato l’essenza Lamborghini in epoche diverse, ma con un’identità comune, quella che segue l’imperativo unico di “essere rivoluzionari”. Il look della nuova hypercar sarà quindi una combinazione di heritage e avanguardia, con linee che non solo celebrano il passato, ma gettano le basi per il futuro del marchio.

La produzione sarà limitata a sole 29 unità, rendendo la Fenomeno un oggetto del desiderio assoluto per collezionisti e investitori. Ogni esemplare sarà un capolavoro destinato ad apprezzarsi nel tempo, grazie alla sua rarità e all’aura leggendaria che già lo circonda. Con la presentazione ufficiale imminente, tutti gli occhi del mondo automotive sono puntati sulla California. La Lamborghini Fenomeno è pronta a fare il suo ingresso in scena, e a dominare i riflettori. Aspettative, ovviamente, altissime, visti i valori e i nomi in campo.