L’abitacolo del futuro secondo Cupra: la “connessione” conducente e veicolo prima di tutto

Durante l’edizione 2025 della Milano Design Week, Cupra, forse passando un po’ inosservata sull’argomento, ha invece stupito, e molto, presentando uno dei suoi progetti più audaci e avveniristici: la Capsula Sensoriale.

Questa installazione esperienziale porta i visitatori all’interno di una dimensione futuristica, dove estetica, innovazione e percezione si intrecciano per anticipare la nuova visione del brand in termini di design degli interni. In questo spazio immersivo, tecnologie all’avanguardia, materiali sostenibili e una profonda ricerca emozionale si fondono per costruire un nuovo linguaggio stilistico, capace di creare un legame profondo tra guidatore e veicolo.

Come afferma Francesca Sangalli, Creative Head di Cupra Design House, l’obiettivo era quello di “reinterpretare la sportività in chiave emozionale”, restituendo una “dimensione sensoriale autentica” alla guida. La Capsula Sensoriale va oltre il semplice concetto di prototipo. Questa, infatti, è una vera dichiarazione d’intenti che anticipa le linee guida emozionali e tecnologiche dei prossimi modelli Cupra.

Il concept si sviluppa su un approccio olistico e multisensoriale, in cui ogni componente dell’abitacolo reagisce in tempo reale a emozioni, movimenti e desideri dell’utente. Elemento centrale dell’installazione è il prisma, un oggetto traslucido con dettagli in rame, materiale iconico del marchio, che funge da cuore pulsante dell’interazione uomo-macchina.

Attraverso questo nucleo nell’abitacolo (immaginato e realizzato) di Cupra, si attivano giochi di luce e suono dinamici, in grado di mutare in base alle modalità di guida e alle preferenze personali, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica. Non meno importante è la scelta dei materiali, pensata per unire estetica, funzionalità e sostenibilità ambientale.

Cupra impiega tecnologie innovative come il design parametrico, che simula una “pelle viva” con profondità strutturali, e la produzione additiva, che consente forme organiche e sostenibili, visibili ad esempio nel poggiatesta con dettagli stampati in 3D. Questa combinazione di artigianalità avanzata, efficienza produttiva e connessione emotiva ridefinisce il concetto stesso di abitacolo. Non può essere che una visione affascinante e carica di spunti per il futuro prossimo del brand.