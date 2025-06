La tredicesima vita della Toyota Corolla: tutto sulla prossima evoluzione di un successo globale

La Toyota Corolla, regina indiscussa del mercato automobilistico globale e l’auto più venduta nella storia dell’automotive, si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la tredicesima generazione, il cui debutto è previsto tra il 2026 e il 2027.

Le prime indiscrezioni, diffuse dalla stampa giapponese, preannunciano novità rilevanti sia sul piano stilistico che tecnico, pur senza conferme ufficiali da parte della Casa madre. L’attesa nuova Corolla dovrebbe continuare a puntare sulla propulsione full hybrid, cuore tecnologico del marchio Toyota, ma con importanti aggiornamenti estetici.

I primi render della prossima Corolla indicano un design ispirato ai più recenti modelli del brand, come la Prius e il nuovo C-HR. Il frontale potrebbe adottare fari anteriori affilati con sviluppo orizzontale e una firma luminosa a forma di “C”, abbinati a una calandra più compatta e a un paraurti anteriore dallo stile aggressivo. Il posteriore, pur mantenendo le proporzioni classiche, potrebbe evolvere grazie a fanali più sottili, connessi da una striscia LED che amplifica la percezione di larghezza.

Come da tradizione, la Corolla sarà disponibile in più configurazioni: berlina, hatchback e station wagon, per garantire una copertura completa dei segmenti di mercato. L’abitacolo potrebbe segnare il salto tecnologico più significativo, con una plancia completamente rinnovata. Attesi un cruscotto 100% digitale, un ampio display per l’infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e un assistente vocale intelligente basato su intelligenza artificiale per un’interazione più naturale e fluida con l’utente.

Sul fronte motorizzazioni, è quasi certa la presenza delle unità ibride aggiornate, con miglioramenti in efficienza e potenza. Non si esclude l’introduzione di una plug-in hybrid in grado di garantire un’autonomia elettrica di oltre 100 km, per competere con le alternative più avanzate del segmento.

Infine, c’è grande attesa per la GR Corolla, la versione ad alte prestazioni con motore 1.6 turbo da oltre 300 CV e trazione integrale. La produzione potrebbe partire già dal 2026. Una mossa che potrebbe aprire le porte alla commercializzazione europea di questa hot hatch destinata agli appassionati della guida sportiva.