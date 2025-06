La Toyota Prius potrebbe diventare una belva con un po’ di coraggio e qualche soldo in più

Il 2026 sarà un anno cruciale per Toyota, e il protagonista assoluto di questo rinnovamento è il nuovissimo Toyota RAV4, che si appresta a segnare un punto di svolta nel segmento dei SUV compatti. Lanciato ufficialmente il 21 maggio, il nuovo RAV4 aggiornato per il 2026 ha fatto il suo debutto in Nord America, Europa e Giappone. Costruito sulla collaudata piattaforma modulare TNGA-K, ora aggiornata e migliorata, il nuovo RAV4 presenta tre allestimenti distinti, Core, Rugged e Sport, pensati per soddisfare ogni esigenza.

La vera novità in casa Toyota, per questo modello, è sotto il cofano: tutta la gamma è ora completamente elettrificata, con motorizzazioni ibride e ibride plug-in. Per la prima volta sul mercato americano, Toyota offre anche varianti a trazione anteriore e integrale Hybrid rispettivamente da 226 e 236 cavalli, mentre la nuova configurazione Plug-in Hybrid (PHEV) tocca la sorprendente soglia dei 320 CV combinati, superando persino la sportiva GR Corolla 2026.

Questa nuova unità powertrain ad alte prestazioni, già disponibile sulle versioni Woodland e GR Sport del RAV4 americano, potrebbe presto arrivare su altri modelli del brand. Ed è qui che entra in scena la creatività dei designer digitali. Non solo sogni, dato che un grande successo del Toyota RAV4 potrebbe essere direttamente collegato a nuove scommesse a quattro ruote sportive da parte della Casa giapponese.

Il celebre artista britannico AvanteDesigns ha quindi immaginato un’audace reinterpretazione della Toyota Prius, trasformandola in una spettacolare GR Prius tramite un render CGI altamente dettagliato.

Nel concept, la Prius riceve un trattamento estetico muscoloso. Vediamo quindi fari a LED ridisegnati, paraurti anteriori aggressivi con grandi prese d’aria, kit aerodinamico con minigonne e spoiler posteriore con luci LED integrate. Completano l’opera cerchi sportivi bicolore, sospensioni ribassate e una configurazione widebody che la rende perfetta per ospitare il nuovo motore ibrido plug-in da 320 CV.

E se davvero Toyota GR decidesse di lanciare una Prius sportiva, magari sfruttando le prestazioni e l’efficienza del nuovo RAV4, ci troveremmo davanti a un’autentica rivoluzione nel mondo delle vetture ibride.