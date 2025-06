La Tesla Model Y aggiornata può davvero aiutare il brand americano a ritrovare slancio?

La rinnovata Tesla Model Y 2025, oggetto dell’aggiornamento “Juniper”, si presenta oggi come un SUV elettrico di fascia media decisamente più sofisticato, curato e premium rispetto alla versione originale. Un lifting che migliora non solo l’estetica, ma anche l’esperienza di guida e l’abitacolo, grazie a dettagli evoluti e soluzioni intelligenti. Basterà a tirare fuori da una spirale che si annuncia negativa nel corso dell’anno?

Il design del frontale abbandona il look tondeggiante per un’estetica più affilata e moderna. Ecco infatti la sottile barra luminosa collega i nuovi fari a fessura, richiamando il Cybertruck, senza però replicarne le forme estreme. Anche la parte posteriore della Model Y appare più pulita, sobria e armoniosa. Curiosamente, il logo Tesla scompare dal frontale e sul retro è visibile solo al buio, quando si illumina insieme alla fascia posteriore.

Gli interni fanno un notevole salto di qualità con materiali più morbidi e finiture eleganti offrono un ambiente più raffinato e silenzioso. I sedili traforati migliorano la ventilazione e il supporto lombare, mentre le sospensioni riviste garantiscono una guida più fluida e confortevole.

La versione base della Model Y con trazione posteriore eroga 340 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La batteria da 62,5 kWh garantisce un’autonomia WLTP di 466 km. Chi desidera una maggiore autonomia può optare per la versione Long Range, che aggiunge un motore anteriore, la trazione integrale e spinge fino a 551 km di autonomia.

Ma cos’altro dovrebbe portare la Model Y 2025 a un salto convinto nelle vendite? Tesla ha introdotto anche uno schermo posteriore da 8 pollici, ideale per l’intrattenimento dei passeggeri. Lo schermo centrale da 15,4 pollici rimane il cuore del sistema, anche se l’assenza di un head-up display si fa sentire.

Le nuove modalità di controllo, come il passaggio marce via schermo o il cruise control gestito da una rotellina sul volante, confermano il minimalismo Tesla anche se può essere poco pratico. Il pacchetto base include l’autopilot, che rimane un cruise control avanzato, mentre l’Autopilot Avanzato, a pagamento, aggiunge funzionalità come il cambio corsia automatico e la guida su autostrade. Il pacchetto “Guida completamente autonoma”, pur essendo disponibile da anni, resta in fase beta, con capacità ancora lontane dalla piena autonomia. I generale, dunque, non c’è davvero tantissimo di nuovo sul SUV della Casa americana.

Malgrado un calo nelle vendite recenti e un’attenzione critica verso le dichiarazioni pubbliche di Elon Musk, la Tesla Model Y resta uno dei veicoli elettrici più spaziosi ed efficienti del segmento. Il restyling 2025, senza ancora risultati sfavillanti, arriva come un rilancio strategico, chiamato a confermare la leadership Tesla nel mondo della mobilità a zero emissioni.