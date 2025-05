La tentazione per una Hyundai N Vision Roadster, la spider elettrica che non ti aspetti

Immaginiamo di prendere la silhouette slanciata e aerodinamica della Hyundai Ioniq 6 e di trasformarla in una vettura scoperta, compatta ma sorprendentemente versatile. E ora immaginiamo che questa decappottabile, anziché essere la classica biposto sportiva, offra spazio persino per un terzo passeggero. Ed ecco che abbiamo davanti a noi la Hyundai N Vision Roadster, un audace esercizio di stile ideato dal giovane designer Geonryun Hwang, che propone una nuova idea di mobilità elettrica ad alte prestazioni, senza rinunciare alla praticità.

Advertisement

Secondo Hwang, le automobili sono spesso progettate per un unico scopo, e che si tratti o di divertimento o di funzionalità. Ma raramente entrambe le cose convivono. “Le auto familiari mancano spesso di carattere dinamico, mentre quelle sportive non sono pensate per ospitare più persone,” spiega nel suo progetto che ritrova il nome dal concept estremo Hyundai N Vision 74.

Advertisement

La propulsione elettrica però consente nuovi approcci. Infatti, senza un ingombrante motore posteriore, lo spazio può essere riconfigurato per ospitare, ad esempio, un sedile centrale posteriore. Una soluzione ideale anche per genitori con bambini.

Esteticamente, il concept Hyundai richiama il frontale della Hyundai Elantra di seconda generazione, mescolandolo con le moderne finiture a LED pixel che caratterizzano la gamma Ioniq. Lo spoiler a coda d’anatra e i gruppi ottici posteriori continui conferiscono alla vettura un look deciso e contemporaneo, in linea con il linguaggio stilistico della casa coreana. Tecnicamente non si tratta di una roadster pura, ma più di una vettura cosiddetta targa, con tetto rigido rimovibile.

Questo progetto mostra quanto ancora si possa sfruttare la flessibilità delle piattaforme elettriche. Al contrario di molte case automobilistiche che ancora replicano layout tradizionali, qui ogni centimetro è ripensato per massimizzare comfort, innovazione e accessibilità. Il risultato ottenuto qui, nel mondo virtuale, è un veicolo sportivo, futuristico e realmente fruibile anche nella vita quotidiana.

Advertisement

Nel frattempo, si continua a parlare della Hyundai N Vision 74, il concept rétro ispirato alla storica Pony Coupé. Secondo alcune indiscrezioni, il marchio potrebbe finalmente portarla in produzione, con una potenza dichiarata fino a 800 CV.