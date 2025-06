La Renault 5 E-Tech più economica: in Italia è arrivata la versione Five

Dopo un lungo periodo di attesa e numerose anticipazioni, Renault svela ufficialmente la 5 E-Tech Five, la configurazione più economica della sua iconica city car a zero emissioni.

Come anticipato dalla Casa francese, il prezzo d’attacco rimane sotto la soglia psicologica dei 25.000 euro, posizionandosi precisamente a 24.900 euro, rendendo questa variante una delle opzioni più competitive nel segmento delle compatte elettriche. Naturalmente, per contenere i costi, la Renault 5 E-Tech Five propone specifiche più essenziali rispetto alle versioni superiori della gamma.

Sotto il cofano troviamo un propulsore elettrico anteriore da 95 CV e 215 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 40 kWh, che consente un’autonomia dichiarata di 310 km nel ciclo WLTP combinato. Le prestazioni privilegiano l’efficienza, e quindi abbiamo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12 secondi e una velocità massima limitata a 130 km/h per ottimizzare il consumo energetico, stimato in 14,6 kWh/100 km.

La piattaforma resta la AmpR Small, comune a tutta la famiglia Renault 5 E-Tech , mentre la ricarica in corrente alternata si attesta a 11 kW, con un tempo stimato di 2 ore e 37 minuti per passare dal 15 all’80% della capacità.

L’equipaggiamento di serie comprende una livrea verde, cerchi in acciaio da 18 pollici, fari full LED, strumentazione digitale da 7”, display centrale da 10”, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, freno di stazionamento elettronico e schienale posteriore abbattibile 60/40.

Tra gli optional figurano il colore nero metallizzato (a 950 euro), un cavo di ricarica Tipo 2 compatibile con stazioni da 22 kW (a 437 euro) e un sistema antifurto (a 271 euro).

Con l’introduzione di questa variante entry-level, la gamma Renault 5 E-Tech si completa, spaziando da questa versione base a 24.900 euro fino alla più performante 150 CV Comfort Range Roland-Garros, proposta a 36.400 euro. La Renault 5 E-Tech Five propone un allestimento che vuole così conquistare un pubblico giovane, urbano e attento al budget, offrendo una porta d’ingresso accessibile al mondo della mobilità elettrica.