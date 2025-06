La prossima BMW X5 del 2026 riuscirà a far contenti un po’ tutti

Sono stati recentemente avvistati su strada alcuni prototipi camuffati della futura generazione di BMW X5 a propulsione completamente elettrica, dando un nuovo assaggio del possibile nuovo linguaggio stilistico targato Neue Klasse.

Le ultime indiscrezioni, nonostante non ufficialmente confermate, indicano che la nuova variante elettrica potrebbe superare la soglia dei 700 cavalli di potenza in specifiche configurazioni, portando il SUV bavarese a un livello prestazionale inedito. Accanto a questa versione a zero emissioni, si profilerebbe anche una nuova X5 dotata di motore V8 a benzina con tecnologia mild hybrid, pensata per soddisfare gli appassionati della guida tradizionale.

Secondo quanto riportato da BMW Blog, la casa tedesca sarebbe infatti al lavoro su due varianti. Quindi, la X5 elettrica denominata internamente G95 e la controparte termica G65, equipaggiata con un’evoluzione dell’attuale propulsore V8 4.4 litri S68, probabilmente rivisitato per garantire una potenza superiore ai 617 CV offerti oggi dalla X5 M.

Non è ancora certo se la nuova X5 con V8 mild hybrid verrà distribuita globalmente o resterà riservata a determinati mercati. In Europa la diffusione potrebbe essere limitata, vista la tendenza della casa bavarese a eliminare gradualmente i V8 dalla gamma. Parallelamente, la X5 full electric coprirà probabilmente anche gli allestimenti inferiori, grazie a un’ampia gamma di configurazioni. Si ipotizza comunque una strategia simile a quella adottata per la BMW iX, attualmente disponibile nelle varianti xDrive45 da 402 CV, xDrive60 da 536 CV e M70 da 650 CV.

La nuova X5, pur utilizzando ancora la piattaforma CLAR, beneficerà del rinnovato stile Neue Klasse, già destinato al debutto con la prossima BMW i3 berlina e con il SUV elettrico iX3, successore diretto della X3. La X5 a benzina dovrebbe entrare in produzione ad agosto 2026, mentre la X5 completamente elettrica è attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Entrambe saranno affiancate da nuove iterazioni dei modelli X6 e X7, anch’essi su base CLAR. Per il momento, invece, rimane il punto interrogativo sui propulsori scelti per questi ultimi SUV.