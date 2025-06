La nuova Porsche 963 RSP in versione omologata per la strada fa davvero paura

Potrebbe sembrare tutto un po’ surreale, ma alla fine è realtà: Porsche ha trasformato la sua 963 da gara in una vettura omologata per l’uso su strada. Non sarebbe un esercizio tecnico, e nemmeno un abile colpo di marketing. Si tratta di una mostruosa scommessa. Uno shock per molti. Di certo, è un’iniziativa che ha attirato l’attenzione, e ha fatto sorridere gli appassionati.

Questa Porsche 963 unica nel suo genere, completamente funzionante e targata, è stata guidata per le strade di Le Mans, con l’aiuto non indifferente di un team corse al completo e, probabilmente, di autorità locali piuttosto accomodanti. Per tutti gli altri comuni mortali, replicare l’impresa sarà decisamente più complicato.

Il pretesto non poteva essere che un anniversario. Cinquant’anni fa, nel 1975, il Conte Gregorio Rossi di Montelera (proprio lui, lo storico proprietario della Martini) decise che una Porsche 917 da corsa doveva diventare la sua auto personale. Così, Porsche accettò la sfida e trasformò una 917 telaio n.30 in una supercar da strada, completa di specchietti, indicatori di direzione, scarichi, clacson e una verniciatura color Martini Silver. Il Conte la ritirò a Weissach e la portò a Parigi, percorrendo 600 km di storia a quattro ruote.

La nuova 963 stradale, dunque, non nasce da un capriccio di un cliente, ma da un’idea interna a Porsche, per rendere omaggio a quell’impresa folle e affascinante. Il nuovo proprietario è Roger Searle Penske, leggenda vivente del motorsport, già partner di lunga data della casa di Stoccarda. Il nome RSP, infatti, è un acronimo delle sue iniziali.

Porsche non rivela se l’auto sia stata un regalo o un acquisto, ma il valore stimato supera i 3 milioni di sterline, considerando anche la complessa conversione stradale. La 963 è stata completamente verniciata, una prima assoluta per il modello.

Al posto delle tradizionali grafiche adesive, la livrea in Martini Silver riprende fedelmente quella della 917 del Conte. Alcuni dettagli aerodinamici sono stati rimossi per la sicurezza dei pedoni, e gli interni sono stati impreziositi da rivestimenti in pelle marrone chiaro. Un richiamo elegante allo stile Hermès scelto per la 917 originale. L’unica cosa che manca, neanche a dirlo, è un secondo sedile, magari anche in stile anni Settanta. Ma almeno c’è un portabicchieri Porsche stampato in 3D.