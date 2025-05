La Mercedes CLA più dolce che vedrete è l’art car in tonalità “bubble gum” di Gustaf Westman

Avete mai immaginato una Mercedes CLA trasformata in una creazione da favola, rivestita in rosa pastello, dotata di una tenda da campeggio sul tetto e accompagnata da un tavolino da picnic pieghevole? Ebbene, oggi è proprio arrivato il momento di scoprirla, grazie all’estro creativo del designer svedese Gustaf Westman.

Con il progetto “Camping & Picnic with Friends”, Westman ha reinventato completamente l’immagine della Mercedes CLA, trasformandola in una vera e propria opera d’arte itinerante. Il risultato evidente nelle immagini diffuse dalla Casa tedesca è un mix tra estetica giocosa e funzionalità outdoor che sta già conquistando il web.

Mercedes, brand simbolo di eleganza e innovazione nel panorama automobilistico globale, ha da tempo dimostrato di saper uscire dagli schemi. Le sue collaborazioni spaziano da Virgil Abloh a Proenza Schouler, passando per icone della cultura pop come A$AP Rocky e Nigo. Il progetto “CLA Class of Creators” è l’ultima iniziativa che arricchisce questa tradizione, celebrando il lancio della nuova Mercedes CLA attraverso una serie di partnership creative.

Dopo la collaborazione con Ice Spice ad aprile, è stato il turno di Gustaf Westman, il cui stile inconfondibile, affermato come dominato da curve morbide, tonalità pastello e proporzioni giocose, ha conquistato la scena del design contemporaneo.

La Mercedes CLA firmata Westman è molto più di una showcar, perché è un manifesto di design esperienziale, pensato per valorizzare i momenti condivisi. Tra gli accessori più originali spicca un piatto per hot dog su misura, progettato per contenere esattamente tre salsicce alla griglia, un dettaglio tanto bizzarro quanto geniale, che incarna perfettamente lo spirito ludico dell’intero progetto.

Quella di Westman è solo la seconda collaborazione in una serie di cinque previste da Mercedes per il nuovo modello CLA. All’orizzonte ci sono progetti firmati da KidSuper, Hot Wheels e persino League of Legends, per una fusione continua tra auto, arte e cultura pop.