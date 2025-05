La GT-R non muore mai: Nissan conferma di essere a lavoro sull’icona nipponica

La leggendaria Nissan GT-R, conosciuta tra gli appassionati anche con il soprannome di “Godzilla”, è pronta a fare il suo ritorno sulle strade. Dopo anni di successi e riconoscimenti, e una recente pausa di produzione, il costruttore nipponico ha confermato che la sua iconica supercar ad alte prestazioni tornerà, e non ci sono dubbi dato che il futuro della GT-R è già in fase di progettazione.

Lanciata inizialmente nel 2007, la GT-R ha conquistato il cuore dei fan in tutto il mondo grazie alle sue prestazioni straordinarie, diventando una delle auto stradali più veloci della sua epoca. Dopo il ritiro dal mercato nel 2024 e l’annuncio ufficiale della cessazione delle vendite, molti pensavano che fosse la fine di un’era. Ma il mito è destinato a rinascere.

Lo ha dichiarato apertamente Ivan Espinosa, il nuovo CEO di Nissan, sottolineando che le vetture sportive rappresentano una componente essenziale dell’identità del brand. Espinosa ha inoltre confermato che il nome GT-R continuerà a vivere, segno evidente di un impegno concreto verso il futuro del modello.

Anche Arnaud Charpentier, vicepresidente globale del marketing, ha fornito dettagli interessanti sulla direzione della nuova GT-R R36. Oltre a garantire prestazioni elevate, sarà fondamentale adottare una soluzione di propulsione adatta ai prossimi anni, sia essa elettrica o ibrida ad alte prestazioni.

La sfida sarà quella di non cadere nel rischio di avvicinarsi troppo alle caratteristiche di un SUV elettrico, perdendo così la vera essenza di una vettura sportiva pura. Il design e l’ingegneria della prossima GT-R dovranno quindi reinventare completamente il concetto di supercar, tenendo fede alla tradizione, ma con uno sguardo proiettato verso la mobilità del futuro.

Anche se al momento non c’è una data ufficiale di lancio, sappiamo che un team dedicato è già al lavoro sul progetto. In passato, Nissan aveva accarezzato l’idea di sostituire la GT-R con una supercar completamente elettrica, ma l’iniziativa non si è concretizzata. Tuttavia, è chiaro che l’azienda è intenzionata a realizzare un modello all’avanguardia, capace di competere ai massimi livelli e rinnovare la sua leggenda.