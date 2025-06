La Ford Mustang è ancora più speciale: “Pacchetto FX” per gli amanti degli anni Ottanta

Per chi è cresciuto sognando motori ruggenti e muscle car iconiche, Ford ha preparato un tuffo nel passato. Con l’arrivo della Mustang aggiornata per il 2026, la casa dell’Ovale Blu ha pensato bene di lanciare un pacchetto speciale che farà battere il cuore a chi, ai tempi del liceo, fantasticava sulla mitica Fox-Body Mustang.

Questo nuovo allestimento, battezzato “Pacchetto FX”, rappresenta un omaggio nostalgico e stilizzato alle Mustang degli anni Ottanta e Novanta, reinterpretandone il design per il pubblico contemporaneo che ora, finalmente, può permettersi quella pony car V8 tanto desiderata da ragazzo.

Anche se il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato, l’hype intorno alla novità è già alle stelle. Tra gli elementi distintivi spiccano due varianti di cerchi in lega bianchi, una rivisitazione moderna del modello a cinque razze sdoppiate da 19 pollici e l’altra ispirata direttamente ai cerchi tipici delle Fox-Body. Un dettaglio che non passerà inosservato ai più attenti è la scritta “Mustang” serigrafata sul lunotto posteriore, con un font che richiama fedelmente quello delle muscle car di un tempo.

Il Pacchetto FX offre anche finiture bianche sulle prese d’aria anteriori, soprannominate “narici”, ma solo se si opta per l’aggiunta del pacchetto Performance. Altri dettagli vintage includono i fari posteriori con lenti trasparenti, attualmente reperibili solo tramite il catalogo ufficiale Ford Performance Parts.

L’abitacolo prosegue il viaggio nel tempo, con sedili a quadri e badge in stile retrò sul cruscotto. Alcune versioni potrebbero includere anche indicatori digitali ispirati alla grafica Fox, visibili sul display del quadro strumenti.

Chi ha l’occhio attento avrà notato anche le giacche anni Ottante e Novanta indossate nei materiali promozionali. Probabilmente realizzate solo per le foto ufficiali, ricordano una simpatica campagna di Ford per il Canada di quegli anni, quando una giacca in stile varsity veniva regalata con l’acquisto del pacchetto Enforcer su un pickup dell’Ovale Blu.

Ford ha annunciato che il Pacchetto FX della Mustang sarà disponibile a partire dall’estate 2025, pronto a conquistare il cuore degli automobilisti nostalgici.