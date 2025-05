La Dacia Spring del futuro sarà un’elettrica accessibile e cambierà anche nome

Il futuro della mobilità urbana si preannuncia elettrizzante, e Dacia si conferma protagonista indiscussa con i suoi ambiziosi piani. Nel mirino del celebre marchio automobilistico c’è la nascita di una nuova Spring, un veicolo completamente ridefinito destinato a rimpiazzare l’attuale generazione.

Questa Dacia compatta, notoriamente una delle pochissime auto elettriche a quattro porte disponibili sul mercato con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, è pronta a segnare un punto di svolta. La prossima incarnazione della Dacia Spring sarà interamente rinnovata. Abbandonando la produzione “Made in China”, il costruttore rumeno ha deciso di delocalizzare la fabbricazione in Europa. Questa mossa strategica non solo mira a eludere le complessità e le problematiche derivanti dai dazi e dalla crescente guerra commerciale tra l’Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese, ma anche a ottimizzare la catena di approvvigionamento e a garantire una maggiore flessibilità produttiva.

Questa inedita Spring condividerà la piattaforma e parte delle sue caratteristiche con la futura Renault Twingo, la cui commercializzazione è prevista per il 2026. Tuttavia, la Dacia “gemella” sarà spogliata di alcuni optional o finiture rispetto alla sua controparte francese, una scelta ponderata per giustificare il suo prezzo competitivo al di sotto della soglia dei 20.000 euro. La Twingo, invece, potrebbe presentare un listino leggermente superiore, posizionandosi in un segmento marginalmente differente.

L’attuale Spring, lanciata sul mercato nel 2021 e basata sulla piattaforma Renault City K-ZE, ha dimostrato un notevole successo commerciale. Nonostante sia disponibile esclusivamente in versione elettrica, ha registrato una costante crescita delle vendite negli ultimi anni, evidenziando l’accettazione del pubblico verso le soluzioni a zero emissioni proposte da Dacia. L’arrivo del nuovo modello è atteso tra circa due anni.

Denis Le Vot, il numero uno di Dacia, ha già offerto un primo assaggio di quello che sarà il design del veicolo attraverso uno schizzo preliminare. Non è affatto da escludere che il concept definitivo possa richiamare da vicino la suggestiva rappresentazione grafica che si può ammirare in queste pagine, cortesemente realizzata da Automobile Magazine.

Ma quale sarà il nome definitivo di questa Spring rivboluzionata? Al momento, non vi è ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte del marchio. Tuttavia, si vocifera che l’iconico appellativo “Spring” potrebbe essere sostituito da una nuova denominazione. Proprio in Francia, gli addetti ai lavori hanno rivelato che Dacia ha depositato tre potenziali nomi presso l’INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale): Suvy, Shaper e First.

Suvy si presenta come un nome vivace e accattivante, che richiama chiaramente le linee e le proporzioni di un piccolo SUV compatto. Questa scelta onomastica si sposerebbe perfettamente con l’immagine della New Spring 2027. Shaper, invece, si traduce in “modellatore” o “plasmato”, e si inserirebbe armoniosamente nella tradizione dei nomi Dacia che terminano in “-er”, come Bigster, Duster e Jogger. Infine, First, che significa “primo”, potrebbe indicare il modello d’ingresso gamma del costruttore, una designazione che sottolinea la sua accessibilità e il suo ruolo di “apripista” nella famiglia Dacia.