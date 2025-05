La BMW Serie 5 E39 da quasi un milione di km e ancora in forma smagliante

La qualità di un tempo non tramonta mai. Ne è una prova concreta Juha Backmand, proprietario di una BMW Serie 5 E39 che guida quotidianamente da quasi tre decenni. Questa storica berlina è stata prodotta il 10 giugno 1996 e, nonostante il passare degli anni, si presenta ancora in condizioni straordinarie.

Verniciata in uno splendido Glacier Green metallizzato e dotata di un abitacolo perfettamente coordinato, l’auto è stata recentemente celebrata sui canali social ufficiali di BMW Classic. Ma ciò che rende speciale questa vettura non è solo la sua estetica senza tempo. Da quando è uscita dalla fabbrica, la 523i di Backmand ha percorso quasi un milione di chilometri, mantenendo motore, cambio e interni originali.

Una longevità impressionante che testimonia l’importanza di una manutenzione regolare e attenta, effettuata sempre con ricambi ufficiali acquistati presso concessionarie e officine BMW autorizzate. Il proprietario finlandese ha anche documentato con cura le principali tappe del suo viaggio lungo la vita dell’auto, immortalando ogni traguardo ogni 100.000 km.

L’ultima foto di questa Bmw Serie 5 E39 mostra un chilometraggio di 940.503 km, segno evidente della costanza d’uso e della resistenza meccanica del modello. La vettura ha anche dimostrato una straordinaria capacità di affrontare temperature estreme, funzionando senza difficoltà anche a -37,5 °C. Un dettaglio che sottolinea non solo la robustezza della meccanica, ma anche l’affidabilità complessiva della piattaforma E39, da molti considerata una delle BMW meglio costruite di sempre.

Equipaggiata con un motore sei cilindri in linea aspirato da 2.5 litri (sigla M52), con 168 CV e 245 Nm, la trazione posteriore è gestita tramite un cambio manuale a 5 rapporti, oggi sempre più raro. In media, questa BMW ha percorso circa 35.000 km l’anno. Una media elevata per un’auto d’epoca, ma perfettamente compatibile con lo stile di vita di un automobilista appassionato e fedele. BMW Classic ha promesso di raccontare presto altri dettagli su questa “capsula del tempo” su quattro ruote, che continua a ispirare gli amanti delle youngtimer tedesche di qualità.