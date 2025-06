La BMW M3 Touring è già un’auto straordinaria, ma può esserlo ancora di più

Rendere una BMW M3 Touring ancora più irresistibile sembra quasi impossibile, ma qualcuno c’è riuscito, affidandosi al programma di personalizzazione BMW Individual per trasformare una già iconica sportiva in un’opera d’arte su quattro ruote.

La protagonista di questa mission impossible è una rara versione della G81, vestita in una tonalità di verde acceso che cattura lo sguardo e accende i sogni degli appassionati. Difficile stabilire con precisione la tinta, ma potrebbe trattarsi del celebre Fame Green o dell’altrettanto appariscente Signal Green. Una cosa è certa: si tratta di una verniciatura Individual su misura, pensata per chi cerca unicità assoluta sulla propria M3 Touring.

A completare l’effetto scenico, spiccano anche le grafiche nere M Performance sul cofano. Non semplici decalcomanie, ma vere e proprie pennellate di fabbrica, applicate direttamente dalla casa madre. Dettagli simili si ritrovano sulla M3 berlina, dove proseguono anche sul cofano del bagagliaio.

All’interno, il tema del verde continua con tocchi cromatici sulle cuciture del volante bicolore e sulla plancia. Impossibile non notare la targhetta BMW Individual Manufaktur #1/1, conferma della sua unicità. Questa potrebbe essere una delle M3 Touring più costose mai prodotte negli stabilimenti di Monaco di Baviera.

La base è il restyling della M3 Touring, ma questa creazione esclusiva non è la versione Competition Sport (CS), attesa con fari gialli e dettagli rossi distintivi. BMW, però, sembra avere ancora carte vincenti da giocare per la G81, dato che la produzione dell’attuale generazione è prevista fino a fine 2027. C’è quindi spazio per ulteriori evoluzioni, magari una versione ancora più estrema o una one-off ispirata al motorsport. In ogni caso, realizzazioni come questa dimostrano quanto possa spingersi in là il programma BMW M Individual. Se il budget non è un problema, la apparentemente “innocente wagon” più potente del mondo può diventare un vero gioiello su misura.