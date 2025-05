La BMW M2 CS è una belva con un grosso difetto: non ha il cambio manuale

Con il debutto della nuova BMW M2 CS, il reparto sportivo dell’Elica porta sul mercato una coupé ad alte prestazioni che punta tutto su potenza, precisione e innovazione tecnica. Tuttavia, i puristi del piacere di guida manuale potrebbero storcere il naso: questa versione non offre più il cambio manuale, ma è proposta esclusivamente con un automatico a otto rapporti con convertitore di coppia.

La notizia è arrivata ufficialmente durante il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, dove il capo di BMW M, Frank van Meel, ha chiarito il motivo della scelta. “Inserire un cambio manuale avrebbe limitato la potenza della vettura a meno di 500 CV,” ha spiegato. La nuova M2 CS, invece, raggiunge i 523 cavalli, superando la M4 a trazione posteriore e alla pari con la M4 xDrive, grazie al propulsore sei cilindri biturbo S58 da 3,0 litri che sprigiona 650 Nm di coppia.

Per essere precisi, però, BMW ha realizzato una sportiva manuale da oltre 500 CV, ovvero la 3.0 CSL, una rarità costruita in soli 50 esemplari, con 553 CV ma una coppia limitata a 550 Nm per evitare problemi di affidabilità.

Van Meel ha specificato che quella soluzione tecnica è stata possibile solo per una produzione altamente limitata, non replicabile su larga scala come nel caso della M2 CS, attesa in circa 2.000 unità.

Ci sono però anche interessanti scelte tecniche per la BMW M2 CS, specie in tema di sospensioni: nessun cambiamento strutturale, ma aggiornamenti a software e tarature, affiancati da nuovi pneumatici omologati che secondo Van Meel cambieranno drasticamente la dinamica su strada. Manca la trazione integrale, e per la buonissima ragione di contenere il peso complessivo. La nuova CS infatti pesa circa 30 kg in meno della M2 Steptronic.

Non è escluso che in futuro arrivi una versione xDrive, probabilmente esclusivamente automatica, mentre il cambio manuale resterà riservato alle varianti a trazione posteriore. Infine, niente luci diurne gialle, una scelta dettata da vincoli omologativi e tecnici, che però, chiaramente, non influisce sulle prestazioni.