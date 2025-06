La Bentley più brutta che vedrete oggi ha un nome e soprattutto un colore

Oggi possedere una Bentley prodotta nel 2025, anche se potrebbe sembrare assurdo dirlo, non è più garanzia di esclusività assoluta. Se nel passato il marchio britannico di Crewe immatricolava appena 1.500 unità all’anno, oggi quel numero è aumentato di sette volte. In questo modo aumentano le probabilità di vedere in strada un modello simile al proprio.

Per questo motivo, ma non solo, dato l’alto tasso di follia dei clienti di marchi di lusso, il 70% degli ordini recenti include interventi personalizzati realizzati da Mulliner, la divisione “su misura” di Bentley. I clienti del lusso non cercano solo un’auto raffinata: vogliono un oggetto irripetibile, creato a propria immagine e somiglianza. Tuttavia, questa ricerca dell’individualità può scontrarsi con i valori estetici e di brand identity della casa madre.

Il caso perfetto, e forse quello più agghiacciante, è quello di una Bentley Bentayga EWB (Extended Wheelbase) recentemente commissionata da una cliente americana, che ha richiesto una verniciatura rosa caramella (candy pink). Un colore che ricorda più una box speciale di Barbie che un SUV di lusso britannico.

Fortunatamente (almeno questo) la configurazione include anche il pacchetto Blackline, che elimina ogni cromatura, sostituendola con dettagli in nero lucido: dalle maniglie ai terminali di scarico, dalle griglie ai profili dei fari. Anche l’abitacolo, per grazia divina, segue questo schema cromatico: prevale il nero elegante, con tocchi di pelle rosa ciliegia e cuciture a contrasto.

Mulliner definisce questo approccio “Co-Creazione”, un processo in cui il cliente partecipa attivamente al design della vettura. Ma quanto devono faticare i designer per preservare il gusto e l’armonia visiva del marchio? Al di là delle opinioni personali, Bentley garantisce che ogni esemplare, anche il più stravagante, viene costruito secondo standard qualitativi rigorosissimi. E c’è da ammettere che vedere un SUV così regale con una livrea tanto audace strappa un sorriso. O forse un’espressione di disgusto simile a un sorriso.