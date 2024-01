Kia NPX1: la Ioniq 5 “sotto steroidi” che sfida Audi, BMW e Mercedes

Il Salone dell’Auto di Tokyo 2024, andato in scena a inizio gennaio, ha consentito di posare gli occhi sulle ultime novità Made in Japan, ma non solo. Anche i Costruttori di altri Paesi asiatici hanno colto la palla al balzo per mostrare ciò che sono in grado di fare. Nel caso della Kia, ha subito acceso gli entusiasmi la concept car NPX1. A giudicare dalle sembianze, la definiremmo una Ioniq 5 “sotto steroidi”. Ovviamente, la nostra è ironia, ma se guardate con attenzione ai dettagli, noterete delle chiare affinità. In fondo, è difficile definirsi sorpresi, in quanto le due aziende sono consociate. Ergo, è la via più facile ed economica quella di prendere spunto da un modello già vincente sul mercato.

Kia NPX1, similitudini con la Hyundai Ioniq 5, ma portata all’eccesso nelle caratteristiche: la concept car potrebbe avere una versione di serie

Il SUV presenta un design sportivo e aggressivo, basato su linee muscolose e un’ampia griglia frontale. Gli appassionati del genere ne andranno “pazzi”, poiché incarna a pieno la personalità tipica del genere. Al solito, gli stilemi adottati da una showcar sono stati estremizzati. In assenza dei severi standard da osservare, i progettisti hanno avuto carta bianca o quasi in ottica design. L’importante era assicurarsi di lasciare traccia del proprio passaggio. E, a nostro personale avviso, gli uomini Kia ci sono riusciti mediante la NPX1.

A livello di architettura, la scelta è ricaduta sull’architettura E-GMP di Hyundai, progettata ad hoc per le vetture elettriche. Il veicolo a ruote alte conta su un sistema a doppio motore, erogante una potenza combinata di 325 CV. E l’autonomia? Il valore è piuttosto interessante: circa 500 km. Premesso che il valore medio attuale delle BEV si aggira intorno ai 300 km, la percorrenza risulta soddisfacente.

Benché la Kia NPX1 rimanga un prototipo (i portavoce sono stati chiari in proposito), l’ipotesi dello sbarco nei concessionari è concreta. Laddove la compagnia andasse fino in fondo, il mezzo a ruote alte costituirebbe una signora alternativa alle soluzioni di Audi, BMW e Mercedes nel segmento dei SUV compatti premium. Scordatevi un approccio troppo low-cost: questa visione del marchio è superata. Approcciatasi alle concessionarie del Vecchio Continente tramite delle proposte low-cost, i successi riscossi in passato hanno spinto ad alzare il tiro. Lo abbiamo constatato dai recenti approdi nella gamma e così sarà pure in futuro.

La Kia NPX1 è un esercizio stilistico che funge da preludio alle prospettive del brand coreano. Lo Sport Utility ha carattere da vendere, riflesso in un look curato al massimo, e le prestazioni elevate ne innalzano lo status.