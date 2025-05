Kia EV4, l’anti-Tesla avrà anche la versione a trazione integrale e la GT ad alte prestazioni

Kia continua a investire nella mobilità elettrica e ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua nuova berlina compatta a zero emissioni, la EV4. Durante la presentazione globale tenutasi a Seul, un portavoce del brand coreano ha confermato che arriveranno due nuove configurazioni: una con trazione integrale (AWD) e una versione ad alte prestazioni targata GT.

Advertisement

Il debutto commerciale della Kia EV4 (sia hatchback che berlina) è previsto per il primo trimestre del 2026, ma le nuove varianti dovrebbero essere introdotte in un secondo momento, probabilmente già entro la fine del prossimo anno. La produzione per i altri mercati come Nord America e Australia partirà nel quarto trimestre del 2025.

Advertisement

Attualmente, la EV4 è disponibile in configurazione monomotore con trazione anteriore, abbinata a due tagli di batteria: da 58,3 kWh e 81,4 kWh. Il propulsore elettrico sviluppa 201 cavalli, ed è affiancato da una versione estetica GT-Line, che però non apporta modifiche sostanziali alle prestazioni.

Con l’introduzione della trazione integrale, si prevede l’aggiunta di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, incrementando così sia la potenza complessiva che la dinamica di guida.

Nonostante la casa madre non abbia ancora diffuso i dettagli tecnici ufficiali, è probabile invece che la EV4 GT erediti parte della tecnologia della sorella maggiore EV6 GT, che con due motori e una batteria da 77,4 kWh raggiunge 576 CV. Per motivi di posizionamento all’interno della gamma, la EV4 GT potrebbe offrire una potenza leggermente inferiore, quindi tra i 400 e i 500 cavalli, così da non sovrapporsi al modello EV6.

Advertisement

La principale rivale, neanche a dirlo, è la Tesla Model 3 Performance, che in questo allestimento tocca i 510 CV. L’autonomia stimata dall’EPA sarà di circa 530 km con il pacco batterie più grande, mentre la versione AWD e quella GT dovrebbero avere un’autonomia ridotta, a causa del peso e della maggiore richiesta energetica. A titolo di confronto, la EV6 GT offre solo circa 350 km per singola carica.

Non è ancora stato chiarito se la EV4 sarà assemblata negli stabilimenti Hyundai sul suolo statunitense o all’estero, opzione che potrebbe complicare la competitività dei prezzi a causa di eventuali dazi. La Kia EV4 GT in arrivo, in ogni caso, potrebbe rappresentare un’interessante alternativa sportiva ed elettrica nel panorama dei veicoli elettrici compatti. Intanto, per scoprire tutti i dettagli, bisognerà attendere ancora qualche mese.