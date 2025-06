Kia EV2, la prossima elettrica compatta pronta per l’Europa

Tra le novità più promettenti nel panorama delle auto elettriche compatte, la Kia EV2 si candida a diventare un punto di riferimento per il segmento B. Dopo la presentazione ufficiale in forma di concept car al Kia EV Day 2025 tenutosi a Tarragona, la versione definitiva è attesa per il 2026, con un prezzo di listino previsto intorno ai 30.000 euro.

La EV2 si posiziona come un crossover urbano dalle dimensioni contenute ma dal forte impatto visivo. Il veicolo si presenta con i suoi 4,06 metri di lunghezza, 1,80 m di larghezza e 1,57 m di altezza, misure perfette per chi cerca agilità cittadina senza rinunciare a comfort e spazio.

Il look esterno segue il nuovo linguaggio stilistico di Kia, con superfici pulite, fari diurni verticali e una suggestiva firma luminosa “Star Map”. Il prototipo ha mostrato soluzioni d’avanguardia come le portiere posteriori controvento, che nella versione di serie verranno probabilmente sostituite da portiere standard per ottimizzare i costi industriali.

All’interno, la Kia EV2 si distingue per un abitacolo progettato all’insegna della sostenibilità ambientale e della flessibilità d’uso. I rivestimenti sono realizzati con materiali riciclati e bio-based, come le plastiche rigenerate e tessuti ottenuti dai miceli fungini, in linea con una filosofia green sempre più richiesta dal pubblico europeo. L’abitacolo presenta sedili posteriori ripiegabili, un pavimento completamente piatto e un’architettura modulare, ideale per sfruttare ogni centimetro disponibile.

La base tecnica della EV2 è la piattaforma e-GMP a 400 Volt, già collaudata su altri modelli del marchio coreano. Saranno disponibili due versioni di batteria: una da 42 kWh con chimica LFP (litio-ferro-fosfato), e una più performante da 62 kWh con celle NMC (nichel-manganese-cobalto). L’autonomia stimata va da 300 a 440 km (ciclo WLTP), in base alla configurazione scelta.

Inizialmente, la EV2 sarà proposta con trazione anteriore, ma è al vaglio anche una possibile variante a trazione integrale. La produzione sarà affidata allo stabilimento Kia di Zilina, in Slovacchia, a conferma della strategia europea del marchio per la sua gamma elettrica.

Il debutto commerciale sarà concentrato inizialmente sul mercato europeo, con eventuali espansioni in altri paesi a seconda della domanda. La EV2, infatti, può rappresentare un nuovo possibile accesso alla mobilità a zero emissioni, con una soluzione elettrica smart, sostenibile e dal prezzo competitivo.