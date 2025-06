Kia, addio amaro alla benzina: le future GT saranno solo elettriche

Il tramonto delle auto a benzina ad alte prestazioni non è più solo una questione europea. A livello globale, le normative sempre più stringenti sulle emissioni di CO2 stanno costringendo i costruttori automobilistici a rivedere i loro piani per i modelli sportivi, decretando la fine graduale dei motori a combustione interna, almeno su larga scala. L’ultima conferma arriva da Kia, che ha annunciato l’intenzione di rendere esclusivamente elettriche tutte le future vetture ad alte prestazioni.

Advertisement

A parlarne è stato Roland Rivero, responsabile del prodotto per Kia Australia, in un’intervista a Carsales. “I produttori non hanno altra scelta se non quella di adeguarsi al contesto normativo internazionale”, ha dichiarato. Eppure, nonostante lo scenario apparentemente cupo, c’è ancora spazio per l’innovazione. Il marchio GT di Kia, d’altronde, non scomparirà, ma sarà reinterpretato attraverso modelli a batterie, come l’imminente EV4, che potrebbe ricevere una variante sportiva a zero emissioni.

Advertisement

Rivero è convinto che le auto elettriche possano offrire emozioni simili a quelle delle tradizionali sportive a benzina, grazie anche al supporto della tecnologia: suoni sintetici, cambi marcia simulati e un’erogazione della potenza istantanea sono gli strumenti scelti per trasmettere feeling e coinvolgimento.

Un esempio concreto, per lui, è la Kia EV6 GT, recentemente aggiornata proprio con queste funzionalità “emozionali”. Al contrario, modelli iconici come la Stinger GT, specie in mercati differenti da quello europeo, con il suo V6 biturbo, non avranno eredi diretti a combustione.

Anche Hyundai, attraverso la sua divisione sportiva N, sta seguendo un percorso simile. Mentre molte delle sue hot hatch sono uscite di produzione, la Elantra N resiste e potrebbe presto vedere una versione aggiornata, magari con tecnologia ibrida. Il co-fondatore di N, Joonwoo Park, ha lasciato intendere che l’elettrificazione parziale potrebbe essere la chiave per tenere in vita le auto ad alte prestazioni termiche ancora per qualche anno.

Advertisement

Il vero ostacolo resta sempre lui, lo stesso di sempre: il peso delle batterie, che penalizza la dinamica dei veicoli sportivi elettrici. Nonostante ciò, case come Hyundai e Kia sembrano disposte ad accettare il compromesso, puntando sempre più su SUV elettrici ad alte prestazioni, in linea con le tendenze del mercato e le richieste delle autorità ambientali. Intanto Genesis, il marchio premium di Hyundai, continua a investire nel V8 biturbo. Ma solo per le competizioni. L’amaro in bocca, non c’è che dire.