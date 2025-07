Jaguar Type 00, quando arriva l’elettrica di lusso da quasi 1.000 CV

Il marchio Jaguar, simbolo storico del lusso britannico su quattro ruote, si trova oggi in un momento cruciale della sua storia. Dopo un rebranding audace e l’introduzione di una concept car fortemente divisiva, la casa automobilistica ha ricevuto un’accoglienza mista da parte del pubblico e dei suoi clienti più affezionati. Tuttavia, il brand prosegue con determinazione nel suo ambizioso piano di trasformazione, pronto a fare il salto definitivo nel segmento delle elettriche ultra-lusso.

La protagonista di questa rivoluzione è la Jaguar Type 00, una futuristica berlina a zero emissioni destinata a competere direttamente con mostri sacri come Bentley, Rolls-Royce e Cadillac. Attesa sul mercato tra il 2026 e il 2027, potrebbe debuttare nella sua versione definitiva già entro la fine del 2025.

Con un prezzo base stimato oltre le 100.000 sterline, la nuova Jaguar Type 00 sarà l’auto più esclusiva mai prodotta da Jaguar. Si parla di una potenza fino a 986 cavalli, trasmessa da due motori elettrici alimentati da un pacco batterie di grandi dimensioni, probabilmente superiore ai concorrenti di lusso. L’autonomia dichiarata supera i 692 chilometri secondo il ciclo WLTP, con ricarica ultra-rapida in grado di recuperare 321 km in soli 15 minuti.

Il design, derivato dal concept radicale già svelato, sarà rifinito ma manterrà molti elementi chiave. Troveremo, dunque, sulla futura Jaguar il frontale piatto, finta griglia, barra LED posteriore, montante C scolpito e un profilo fastback. Resta da chiarire se l’assenza del lunotto vista sui prototipi verrà mantenuta nella versione di serie.

Gli interni della concept car si distinguono per uno stile minimalista e materiali pregiati, con due display pieghevoli a tutta larghezza, una sezione centrale in ottone e finiture in legno e lana, a sottolineare l’intento artistico del progetto. Come affermato dal Chief Creative Officer Gerry McGovern, questa vettura rappresenta “una nuova visione Jaguar, unica nel suo genere e senza precedenti”. Jaguar ha inoltre confermato che alcune tecnologie derivate dalla Formula E saranno incorporate nella Type 00, garantendo prestazioni elevate e innovazioni dirette dalla pista alla strada.

Il CEO Rawdon Glover ha sottolineato l’importanza di questo trasferimento tecnologico per differenziare Jaguar nel panorama elettrico globale. Il posizionamento nel segmento ultra-premium, d’altronde, comunica quanto Jaguar voglia puntare a un pubblico più esclusivo, con un’offerta che si discosta dai modelli precedenti e abbraccia una clientela internazionale abituata a Bentley Flying Spur e Rolls-Royce Spectre. Il debutto della Type 00, non è difficile aspettarselo, potrebbe cambiare per sempre il volto del marchio Jaguar.