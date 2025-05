Hyundai testa il suo robot di ricarica negli aeroporti e nelle stazioni

Nel panorama della mobilità elettrica, Hyundai continua a spingere sull’innovazione, mantenendo viva l’ambizione di rendere sempre più autonoma l’esperienza di ricarica. A due anni dalla presentazione del suo Robot di Ricarica Automatica (ACR), un nome che è poco fantasioso ma estremamente esplicativo, il colosso sudcoreano torna alla ribalta con nuovi sviluppi su questo progetto futuristico. Il prossimo passo concreto sarà la sperimentazione all’interno dell’aeroporto di Incheon a Seul, uno degli hub più trafficati dell’Asia.

Nonostante l’installazione vera e propria non sia ancora iniziata, la recente intesa tra Hyundai e l’aeroporto rappresenta un traguardo cruciale per la fase di collaudo. L’obiettivo è raccogliere dati reali e preziosi feedback da un ambiente ad alto traffico, utile per testare sicurezza, efficienza e affidabilità della tecnologia.

Non si tratta dunque di un sogno a occhi aperti. Hyundai ha infatti già installato i suoi robot di ricarica intelligenti in un edificio direzionale di Seul, il Factorial Seongsu. In questo spazio futuristico, accanto ai caricatori, operano robot di parcheggio ultrapiatti, in grado di sollevare e spostare veicoli in modo autonomo. Anche all’interno degli uffici sono presenti automi capaci di consegnare oggetti in movimento, a testimonianza di una strategia integrata nel campo della robotica.

Il funzionamento del sistema è totalmente automatizzato. Il robot individua l’auto, si posiziona correttamente, collega il cavo, avvia il processo di ricarica, monitora l’energia e, una volta terminato, si ritrae nella posizione iniziale.

Permangono alcuni dubbi sul potenziale commerciale. Il primo ostacolo è il costo d’implementazione. Hyundai sta lavorando per mantenere prezzi contenuti, ma è improbabile che questo sistema possa competere economicamente con le più semplici colonnine manuali. Un altro punto critico è rappresentato dalla manutenzione, inevitabile per dispositivi meccanici complessi, e dal rischio di interruzioni del servizio in caso di guasti.

Resta anche da capire se il mercato desideri davvero questa tecnologia. Nessuno ha mai sentito l’urgenza di automatizzare il rifornimento delle vetture a combustione, nonostante il potenziale. Le compagnie petrolifere, pur disponendo di enormi capitali, non hanno mai investito in soluzioni simili. Questo lascia intuire che l’interesse degli utenti potrebbe essere scarso.

Hyundai, comunque, prosegue per la sua strada. Anche se il futuro della ricarica robotica automatizzata sembra ancora lontano, gli apprendimenti tecnologici derivati dal progetto potrebbero trovare applicazione in settori più ricettivi.