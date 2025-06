Hyundai rilancia il suo marchio premium in Europa: le elettriche Genesis sbarcano in Italia

Il marchio di lusso Genesis, divisione premium del gruppo Hyundai, è pronto a rafforzare la propria presenza sul mercato europeo. Dopo il debutto avvenuto nel 2021 nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera, il brand sudcoreano annuncia una significativa espansione in quattro nuovi paesi: Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi.

L’ingresso è previsto per l’inizio del 2026, quando saranno lanciati tre veicoli 100% elettrici. L’annuncio arriva direttamente dalla 24 Ore di Le Mans, dove Genesis farà il proprio esordio in gara con una Hypercar nel 2026, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento nel motorsport. “Il nostro sbarco in questi mercati chiave rappresenta una tappa cruciale per la crescita del brand in Europa. È la fase più importante di sviluppo dalla nostra fondazione nel continente”, ha dichiarato Xavier Martinet, amministratore delegato della divisione europea.

L’offerta di Genesis ha saputo conquistare rapidamente l’attenzione degli appassionati grazie a un design elegante e dinamico, unito a tecnologie all’avanguardia. I modelli si basano sull’architettura E-GMP (Electric-Global Modular Platform), già condivisa con Hyundai e Kia. Una piattaforma da 800 volt che permette una ricarica ultra-rapida fino a 350 kW e garantisce spazi interni generosi, grazie al layout nativo full electric.

I modelli in arrivo includeranno Genesis GV60, un SUV compatto (4,50 m) con passo da 2,90 metri, batteria da 77 kWh. l’Electrified GV70, un SUV medio da 4,71 m, Dual Motor da 490 CV alimentato da una batteria da 84 kWh e l’Electrified G80, la berlina ammiraglia lunga 5,13 metri, pensata per il segmento executive.

“Le nostre vetture elettriche stanno riscuotendo crescente interesse in Europa”, ha sottolineato Martinet. “Con l’ampliamento della nostra rete commerciale e l’impegno nel motorsport, vogliamo proporre ai nuovi clienti un brand che unisce prestazioni, estetica e sostenibilità.” Staremo a vedere che risposta ci sarà nei mercati europei, specie in quello italiano, dove Hyundai ha da sempre raggiunto ottimi risultati nella sua vasta e diversificata gamma.