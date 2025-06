Hyundai N: il futuro sportivo non è solo a batteria, in arrivo nuovi modelli a combustione

Il futuro del marchio N Performance di Hyundai si preannuncia più eclettico di quanto molti potessero immaginare. La divisione sportiva del colosso coreano, concepita per rivaleggiare con nomi altisonanti come BMW M e Volkswagen R, non si limiterà esclusivamente ai modelli elettrici, ma continuerà a esplorare propulsioni tradizionali e ibride.

Lanciata nel 2017 con la grintosa i30 N, seguita nel 2021 dalla compatta e aggressiva i20 N, la gamma Hyundai N ha poi intrapreso la strada della mobilità elettrica con l’arrivo della Ioniq 5 N nel 2023. Dopo quest’ultima, le precedenti versioni a benzina sono uscite di scena, segnando un’apparente svolta verso l’elettrificazione totale. Al prossimo Goodwood Festival of Speed, Hyundai presenterà anche la nuova Ioniq 6 N, ampliando la linea dei veicoli a zero emissioni.

Secondo le dichiarazioni di Joon Park, responsabile del marchio N, questa non sarà l’unica direzione futura. Durante gli Autocar Awards a Londra, dove la Ioniq 5 N ha ricevuto una delle valutazioni più alte del 2025, Park ha chiarito che Hyundai N non è un marchio esclusivamente EV. “La percezione diffusa – ha spiegato – è che ci stiamo focalizzando solo sui veicoli elettrici, ma non è affatto così. Continueremo a proporre modelli a combustione interna, ibridi e con soluzioni innovative”.

In effetti, Hyundai ha annunciato il lancio, già nel 2026, del suo primo modello elettrico con range extender, almeno, per il mercato statunitense, e un significativo ampliamento generale della propria offerta ibrida per far fronte a un’adozione dell’elettrico globalmente più lenta del previsto. Il brand N, celebre per la sua sperimentazione, ha persino realizzato il concept a idrogeno Vision N 74, un prototipo con 670 CV e oltre 370 miglia di autonomia, che combina motore elettrico e celle a combustibile. Anche se non è ancora stato confermato per la produzione, il concept testimonia l’ambizione del marchio di non escludere alcuna tecnologia.

Come ha sottolineato Park: “Per Hyundai N, le parole chiave sono immaginazione e coraggio. Non ci poniamo limiti”. Un chiaro messaggio: le performance del futuro Hyundai saranno alimentate da più di una sola fonte di energia.