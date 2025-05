Hyundai IONIQ 6, il benessere prima di tutto: ogni viaggio diventa un’esperienza sensoriale

La Hyundai IONIQ 6 rappresenta una delle massime espressioni della visione futuristica del marchio coreano nel campo della mobilità sostenibile. Non si tratta semplicemente di una berlina elettrica dalle prestazioni avanzate, ma di un’auto pensata per dialogare emotivamente con chi la guida.

Advertisement

Il suo design fluido, innanzi tutto, oltre che essere ispirato alla filosofia Streamliner, punta sull’efficienza aerodinamica grazie a un profilo slanciato e a soluzioni stilistiche che portano il coefficiente di resistenza Cx a soli 0,21, uno dei più bassi sul mercato. La base tecnica è altrettanto impressionante. L’architettura E-GMP a 800V consente una ricarica ultraveloce, passando dal 10% all’80% in meno di 20 minuti, rendendo l’auto perfetta per i lunghi viaggi elettrici.

Advertisement

Ma è dentro l’abitacolo che IONIQ 6 mostra il suo lato più innovativo. Hyundai ha progettato gli interni come un living space, un ambiente multifunzionale dove è possibile rilassarsi. L’abitacolo è stato studiato fin nei minimi dettagli per essere un’estensione dello stile di vita dell’utente, un vero e proprio rifugio emotivo su quattro ruote. Cuore di questa esperienza è l’illuminazione ambientale Dual Colour, che consente di personalizzare l’atmosfera a bordo scegliendo tra 64 tonalità per ciascuna zona e oltre 4 mila combinazioni cromatiche.

Hyundai ha collaborato con esperti di cromoterapia per sviluppare sei scenari luminosi predefiniti, capaci di stimolare concentrazione, creatività, rilassamento o vitalità, a seconda delle esigenze psicofisiche del momento. Tra questi, “Healing Forest” combina giallo e verde per evocare la calma della natura, mentre “Wonderful Day” utilizza rosso e oro per infondere energia e positività.

La IONIQ 6 offre anche funzionalità interattive, come la Welcome Lighting sul volante e l’illuminazione della console centrale, che reagisce in tempo reale alla voce del conducente o segnala la modalità di guida con giochi di luce dinamici. Non manca la modalità Speed Sync Lighting, che varia l’intensità luminosa in base alla velocità del veicolo, contribuendo a migliorare la percezione del movimento e la sicurezza. In pratica la Hyundai IONIQ 6 sembra voler andare oltre l’auto elettrica per dedicarsi anche alla cura per la persona e al suo benessere.