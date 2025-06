Hyundai Ioniq 5 N, suoni e cambio simulato sono davvero il futuro della guida sportiva?

Con il debutto della nuova Hyundai Ioniq 5 N, il brand coreano compie un balzo in avanti nel mondo delle vetture ad alte prestazioni a zero emissioni. Eppure, sotto la superficie di questa futuristica sportiva elettrica si nasconde una riflessione più profonda: l’evoluzione della mobilità passa davvero per l’innovazione o per la rievocazione del passato?

Advertisement

Spieghiamoci meglio. Hyundai, destando scalpore e, talvolta, ispirando i concorrenti, ha integrato nella sua Ioniq 5 N due tecnologie inedite: N e-Shift e N Active Sound+, progettate per simulare l’esperienza di guida di una vettura a combustione interna. Il risultato è stato e continua a essere un cambio virtuale che riproduce in modo realistico le sensazioni di una trasmissione DCT, con tanto di colpi di coppia, scalate manuali e freno motore.

Advertisement

A completare il pacchetto, un sistema audio da 10 speaker (8 interni e 2 esterni) diffonde suoni evocativi, che spaziano da propulsori turbo fino a effetti degni di un film sci-fi. I tre profili sonori, Ignition, Evolution e Supersonic, si adattano dinamicamente alla guida, creando un’esperienza immersiva e multisensoriale. Ma sorge spontanea una domanda: è un’innovazione tecnologica o puro spettacolo? Insomma, per vivere le prestazioni di una hot hatch a benzina dobbiamo fare il cosplay di una vettura con motore termico?

La Ioniq 5 N è un concentrato di potenza reale, bisogna dirlo. Abbiamo 650 CV, trazione integrale, funzione N Grin Boost, e un’accelerazione 0-100 km/h in appena 3,4 secondi. Eppure, anziché puntare sull’inedito linguaggio delle elettriche, Hyundai preferisce ricalcare l’esperienza “analogica” delle auto benzina, quasi a rassicurare gli appassionati più tradizionalisti.

Questo approccio può essere letto in due modi: da un lato, rappresenta un ponte emozionale tra il mondo termico e quello elettrico. Dall’altro, potrebbe trasmettere l’idea che l’elettrico da solo non sia ancora in grado di emozionare senza imitare ciò che è stato superato.

Advertisement

Hyundai, da sempre pioniera nell’elettrificazione, potrebbe aver fatto una scelta più commerciale che rivoluzionaria. Quindi, andando nella direzione di offrire una sportiva a batterie in grado di parlare il linguaggio dei puristi, per facilitarne l’adozione. Resta il fatto che la Ioniq 5 N è un’auto straordinaria, con ricarica ultraveloce a 800V, aerodinamica attiva e tecnologia da pista. Ma il suo fascino, paradossalmente, si esprime più in che simula.